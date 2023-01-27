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As 3 estreias imperdíveis de fevereiro no Disney+

28 de janeiro de 2023
28 de janeiro de 2023

Confira os filmes e séries mais aguardados que vão chegar no catálogo do streaming!


Algumas das estreias mais esperadas de 2023 chegam no Disney+ em fevereiro. Filmes e séries que combinam ação e aventura, como Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, entram no catálogo do serviço de streaming para seguir oferecendo o melhor do entretenimento.

Comece o ano com as três grandes histórias a seguir que estarão disponíveis em breve no Disney+. Veja as produções em qualquer um dos seus dispositivos!

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Fevereiro no Disney+: Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Das salas de cinema do mundo todo para o streaming do Disney+: Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estará disponível no dia 1º de fevereiro para que você possa conhecer as novas forças invasoras.

Rainha Ramonda (Angela Basset), Shuri (Letitia Wright) e toda a nação estão preparadas para combater e defender Wakanda das ameaças de um inimigo submarino desconhecido.

Família Radical: Maior e Melhor

Temporada 2 de Família Radical: Maior e Melhor

Depois do sucesso da temporada 1 de Família Radical: Maior e Melhor, no dia 1º de fevereiro chega a segunda parte dessa história com mais aventuras de Penny Radical.

Continue curtindo a história da jovem na sua tentativa de equilibrar o lar, a escola e a vida social, que contam com as complicações causadas por seus pais Oscar e Trudy, pela Vovó Zica e seus amigos.

Mila no Multiverso

Mila no Multiverso estreia em fevereiro

Está chegando uma nova história que conquistará os corações dos fãs de viagens em muitos universos, Mila no Multiverso estreia dia 15 de fevereiro. A produção é a primeira produção de ficção científica brasileira original da Disney – e acompanha a vida de uma jovem de 16 anos.

Mila (Laura Luz) vive a aventura de sua vida viajando pelo Multiverso em busca de sua mãe, Elis, interpretada pela renomada atriz Malu Mader.

Não perca essas e outras histórias disponíveis no Disney+

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