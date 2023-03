As 3 grandes revelações sobre Obi-Wan Kenobi no novo documentário do Disney+

Especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi traz detalhes e curiosidades sobre os bastidores da série Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

O documentário Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi já está disponível no Disney+. O especial conduz os fãs do universo Star Wars a uma viagem pelos bastidores da série Obi-Wan Kenobi.

A diretora Deborah Chow se une ao elenco para mostrar histórias de produção, imagens inéditas, além de entrevistas sobre como foi trazer o icônico Mestre Jedi de volta.

O especial também revela importantes detalhes e curiosidades sobre a série. Confira três deles a seguir:







A série Obi-Wan Kenobi responde uma importante questão





Logo no início do especial, Deborah Chow situa Obi-Wan Kenobi entre as prequelas e a trilogia Star Wars original. E em seguida, explica que a trama transcorre em um contexto em que tudo está muito sombrio.

A diretora, então, revela um dos pontos fundamentais para a criação da obra: “Em muitos sentidos, estamos tentando responder à questão: ‘como ele foi de A Vingança dos Sith, com toda a dor e a tragédia do final, para a calma e a paz de Uma Nova Esperança’”?







O foco da série é em Ben Kenobi enquanto homem, não como Jedi





Outra revelação de Chow sobre Obi-Wan Kenobi é que ela queria produzir algo que focasse em Kenobi – a pessoa. Quem ele era, o que sentia, como lidava com o que acontecia na Galáxia naquele momento.

“O Jedi faz parte da identidade dele, mas na verdade, a história era sobre ele”, declarou a diretora no documentário.

Chow disse, ainda, que começou as filmagens pela cena de Kenobi (Ewan McGregor) trabalhando em uma espécie de açougue justamente por aquilo representar o que ele era: um homem comum.







A revelação sobre o que realmente é Obi-Wan Kenobi





Deborah Chow conta que, antes de assistir à série, muitos pensam que se trata de uma trama sobre Obi-Wan e Luke Skywalker. No entanto, conforme a obra se desenrola, fica claro que não é bem isso.

Dentre as várias nuances da série, Chow destaca que há uma história de pai e filha, que surge na relação entre Kenobi e a pequena Princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair).

A produção também é sobre redenção, como deixar o passado para trás e seguir em frente. “Eu acho que é alguma coisa sobre aceitação. (...) Ele [Kenobi] é capaz de deixar de carregar essa culpa”, explica Ewan McGregor.

Chow completa afirmando que, para Darth Vader (Hayden Christensen), a série mostra que “parte dessa carga emocional que ele tem por Obi-Wan é algo que ele precisa abrir mão”.







Assista a Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi no Disney+



O documentário especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi já está inteiramente disponível para os assinantes do Disney+. Não perca mais essa emocionante jornada!