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As 3 razões para ver a temporada 3 de The Mandalorian

1 de março de 2023
1 de março de 2023

A série do Disney+ protagonizada por Pedro Pascal volta no dia 1º de março ao serviço de streaming, Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Os fãs de Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu têm motivos para comemorar: no dia 1º de março chega a 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+

A série do universo Star Wars segue o caçador de recompensas mandaloriano, que atravessa a galáxia na companhia do pequeno Grogu.

Os protagonistas já viveram juntos muitas aventuras e prometem não parar por aí! Por isso, conheça agora 3 razões para ver a temporada 3 de The Mandalorian.

1) Serão reveladas as origens do personagem de Pedro Pascal

Na temporada 3 de The Mandalorian, Din Djarin e Grogu viajarão a Mandalore, o planeta do personagem de Pedro Pascal.

Segundo o trailer dos novos episódios, o objetivo dessa viagem é que perdoem as transgressões do mandaloriano.

Dessa maneira, será revelado o que acontece quando o caçador de recompensas visite seu lugar de origem.

The Mandalorian


2) Descubra quais mudanças Grogu apresentará depois do seu treinamento com Luke Skywalker 

No final da temporada 2 de The Mandalorian, Grogu se separa de Din Djarin (Pedro Pascal) e parte com Luke Skywalker, que se oferece para treinar o pequeno ser para se tornar um jedi

No entanto, o público não teve que esperar a temporada 3 para ver o desenrolar desse fato, já que os personagens aparecem em O Livro de Boba Fett. Na primeira temporada da série, que estreou em 2021, é possível ver uma parte do treinamento de Grogu com Luke. No fim, o pequeno renuncia a ser um jedi e se reencontra com Din Djarin.

Quais mudanças Grogu terá depois de ter sido treinado por Luke Skywalker? Descubra na temporada 3 de The Mandalorian!

3) Din Djarin e Grogu terão novas aventuras na temporada 3 de The Mandalorian

Um dos grandes atrativos da série é a relação entre Din Djarin e Grogu, que se desenvolveu desde a primeira temporada até agora.

Segundo o trailer da temporada 3 de The Mandalorian, os protagonistas viverão juntos novas aventuras e também terão outros conflitos para enfrentar.

O primeiro episódio da terceira temporada da série chega no dia 1º de março no Disney+. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no serviço de streaming. Não perca!



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