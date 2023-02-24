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As 3 referências ao UCM em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

24 de fevereiro de 2023
24 de fevereiro de 2023

O Universo Cinematográfico Marvel continua a se expandir, e o primeiro filme da Fase 5 não é exceção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deu início à Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). O filme pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil, e é novamente estrelado por Paul Rudd e Evangeline Lilly.

Como em todos os filmes do UCM, há referências a personagens e outras produções da Marvel Studios... E, claro, o novo longa não é exceção!

A seguir, conheça as três referências ao UCM em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania:

1) Homem-Formiga é confundido com o Homem-Aranha

Em uma das primeiras cenas de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang/Homem-Formiga é visto curtindo sua nova vida tranquilamente.

Só que para sua surpresa, ele não é tão famoso quanto pensa, já que o dono de um café o confunde com o Homem-Aranha, outro querido personagem que entrou no campo de batalha com os Vingadores diante da ameaça que Thanos representava.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


2) Kang pensa que o Homem-Formiga é o Thor

O primeiro encontro entre Homem-Formiga e Kang, o Conquistador, tem uma referência ao Universo Cinematográfico Marvel.

Durante o papo tenso entre os dois, Scott diz ao vilão que ele faz parte dos Vingadores, e Kang pergunta se ele é “aquele com o martelo”. Nesse momento, o personagem interpretado por Paul Rudd explica que ele o está confundindo com Thor.

3) Capitão América e Rocket Raccoon são citados em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

A nova produção da Marvel Studios tem outras cenas nas quais alguns outros famosos personagens do UCM são lembrados e citados no meio da trama.

Por exemplo, Scott se refere tanto ao Capitão América quanto a um dos Guardiões da Galáxia – o Rocket Raccoon – em diferentes momentos do filme.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Assista a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas! 

O filme em que Scott e Hope viajam para o Reino Quântico junto com Cassie, Hank e Janet já pode ser visto. A nova produção está em cartaz nos cinemas e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial do lançamento.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.

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