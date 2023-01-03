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As 4 coisas para lembrar antes de assistir a temporada 2 de The Bad Batch

3 de janeiro de 2023
3 de janeiro de 2023

Tenha em mente as principais informações sobre o spin-off do universo Star Wars.


A partir de janeiro, a Força Clone 99 volta com novas aventuras na temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch. A série de animação do Disney+ traz o grupo de Clones conhecido como “Mal Feitos” em mais missões mercenárias pela Galáxia.

E, para quem precisa dar aquela refrescada na memória, basta conferir abaixo os quatro principais fatos para ter em mente antes da estreia:

Bad Batch

O que é o Bad Batch?

Autodenominados “O Lote Ruim”, o Bad Batch é um grupo formado pela Força Clone 99 que, por questões genéticas, se diferencia dos demais soldados do exército dos Clones.

Eles não conseguem ser subjugados mentalmente como os demais e possuem habilidades únicas que fazem deles um esquadrão extremamente eficiente, com uma taxa de sucesso em suas missões surpreendente de 100%.

Quem forma a Força Clone 99?

A equipe é formada pelos Clones Hunter, Wrecker, Tech, Echo e Crosshair. Hunter é o líder do grupo, sempre com sua característica faixa vermelha na cabeça. Já Wrecker adora explosões e quando o assunto requer músculos, é a ele quem chamam.

Como o nome sugere, Tech é o especialista em tecnologia do grupo, que, devido à sua manipulação genética, desenvolveu grandes habilidades neste setor. Echo é o membro mais novo do grupo. Metade Clone, metade Droide, ele é parceiro de de Tech no trabalho.

Por fim, Crosshair é o atirador da equipe. Pragmático e meio calado, ele tem alguns problemas com autoridade.

The Bad Batch


Quando The Bad Batch se passa na cronologia Star Wars?

A história da Força Clone 99 começa logo após a queda da República, durante a transição e consolidação do Império. Em meio a esse cenário, o Bad Batch precisa decidir se vai se unir aos demais stormtroopers ou não.

Quantos episódios tem a temporada 1 de Star Wars: The Bad Batch?

A temporada 1 de The Bad Batch conta com 16 episódios, sendo o primeiro deles um especial com mais de uma hora de duração. E todos podem ser vistos, com exclusividade, no Disney+

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