As 4 coisas que você não sabia sobre o Pluto

Em clima de celebração dos 100 anos da Disney, descubra alguns fatos curiosos sobre o simpático personagem!



Ao lembrar do companheiro fiel de Mickey Mouse em muitas de suas aventuras, logo vem à mente a imagem do Pluto. O simpático – e um tanto atrapalhado – cachorro vem conquistando o público desde sua primeira aparição em 1930.

Para criar o famoso personagem, Walt Disney se inspirou nos cães que conheceu na infância, na cidade de Marceline, no estado de Missouri. De acordo com o site D23.com, o próprio Walt declarou que Pluto “trabalha duro e tenta, geralmente sem sucesso, ficar longe de problemas”.

Bom, que Pluto é um pouco desastrado, isso todo mundo sabe. A seguir, conheça, então, quatro fatos curiosos e pouco conhecidos sobre o adorável amigo do Mickey:







Pluto demorou a ter uma identidade definida



Em 1930 foi lançada uma animação chamada The Chain Gang, cujo enredo trazia Mickey escapando de uma gangue. Segundo uma fala do próprio Walt replicada pelo D23.com, “precisávamos de um cão de caça. Pluto ficou tão bem no papel que o duplicamos”.

O personagem deu tão certo que Disney resolveu inseri-lo de vez no universo do Mickey. Contudo, na animação The Picnic, também de 1930, Pluto aparece novamente, mas com o nome de Rover e como animal de estimação de Minnie.

Foi somente no terceiro filme, The Moose Hunt, de 1931, que o cão ganhou seu posto definitivo de melhor amigo de Mickey.









Pluto, o primeiro pensador



Mickey Mouse pode até ter sido o primeiro personagem de animação com personalidade, no entanto, foi Pluto o primeiro a aparecer como um pensador.

No filme Playful Pluto, de 1934, o cão senta-se em um pedaço de papel, que fica grudado em seu corpo. Inicia-se uma sequência hilária em que Pluto tenta descobrir o que há de errado e como se livrar daquele incômodo.

Essa sequência marcou uma das primeiras vezes em que um personagem animado parecia realmente estar pensando em cena.









Por que o Pluto não fala?



O cachorro Pluto é, essencialmente, um personagem que utiliza seu corpo, expressão facial e movimentos para mostrar sua personalidade. E isso foi uma opção dos próprios animadores.

Segundo o D23.com, o animador Nick Nichols explicou que isso acontece porque “em geral, mantivemos Plutão como um cão…. Ele não fala, exceto por um ofegante 'Sim! Sim!' e uma risada igualmente ofegante e rouca.”

E de fato, a única fala que Pluto teve desde sua criação foi no filme The Moose Hunt (1931), em que ele faz uma piada ao pedir que Mickey o beije.







Um cachorro com uma longa carreira



Desde sua criação, Pluto já estrelou oficialmente 48 animações. Contudo, ele participa de incontáveis produções de Mickey Mouse, entre séries e filmes animados, sempre dando um jeitinho de roubar a cena.

Pluto também fez uma longa parceria com Pato Donald, com quem sua personalidade combinava perfeitamente. Juntos, eles protagonizaram animações como Donald e Pluto (1936) e Donald’s Dog Laundry (1940).









Divirta-se com Pluto no Disney+



No Disney+ você encontra diversas produções estreladas pelo divertido cãozinho! No curta Pluto Ladrão de Osso (1948), tudo o que Pluto quer é desenterrar um osso, mas a missão será atrapalhada por uma toupeira e uma terrível alergia!

Já em O Pacote Surpresa do Pluto (1949), o cão tenta pegar a correspondência, mas há um pacote atrapalhando. Acontece que, dentro dele há uma tartaruga tão teimosa quanto Pluto, e o resultado é uma batalha hilária!

O streaming ainda traz outros títulos como Piquenique na Praia (1939), com Pluto e Pato Donald; e outras animações da turma do Mickey com o divertido cachorrinho.