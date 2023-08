As 4 curiosidades que você precisa saber sobre Art Attack: Modo Desafio

Com 12 episódios, Art Attack: Modo Desafio mistura arte, criatividade, trabalho em equipe e muita diversão.



Cinco jovens artistas e criadores de conteúdos fazendo desafios artísticos que exigem muita criatividade. Esse é Art Attack: Modo Desafio, nova série original do Disney+ já disponível no serviço de streaming.







'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+



Se você não sabe do que se trata, confira quatro curiosidades para entender melhor:





1. Art Attack: Modo Desafio é a nova versão de um programa clássico



Durante os anos 2000, o Disney Channel exibiu Art Attack, um programa que incentivava o público a ser criativo com atividades como pintura, gravura, desenhos, entre outras.

Art Attack: Modo Desafio é a nova versão dessa produção, trazendo uma abordagem diferente e cinco novos apresentadores: Carol Wang, Maju Sanchez, Paty Leda, Cauê Bueno e Tom Filho.

Os desafios que eles precisam cumprir são os mais variados, como construir um busto a partir de sucata e fazer um curta-metragem com a técnica de stop motion.





2. Os cinco apresentadores de Art Attack: Modo Desafio não se conheciam pessoalmente antes das gravações



Quem vê o quinteto de apresentadores na série super à vontade e em momentos de muita descontração pode ficar com a impressão de que eles já eram amigos há muito tempo.

No entanto, como revelado em entrevista exclusiva ao site da Disney Brasil, eles não se conheciam pessoalmente e nunca tinham trabalhado juntos antes.

Isso não impediu que houvesse uma união e sincronia perfeitas. “Tem episódio que a gente chorava de rir, tem pós-gravação que a gente saía junto para se divertir. Acho que a nossa rotina de convívio, os cinco juntos, fortaleceu muito o que vocês recebem e veem no programa”, explica Maju Sanchez.





3. As gravações de Art Attack: Modo Desafio foram feitas na Argentina



Os cinco apresentadores foram até Buenos Aires, capital da Argentina, para as gravações de Art Attack: Modo Desafio em um estúdio.

Antes de começar a gravar, eles tinham um hábito. “A gente colocava um monte de música brasileira para aquecer todo mundo e entrar já no clima. Foi tudo muito divertido… Dentro do estúdio, fora do estúdio, na nossa convivência morando juntos em outro país”, explica Paty Leda.





4. A reação da mãe do Tom Filho à notícia de que o filho foi selecionado para Art Attack: Modo Desafio



Obviamente, todos os cinco apresentadores ficaram bastante felizes quando foram selecionados para Art Attack: Modo Desafio. A reação da mãe de Tom Filho, no entanto, chama a atenção.

Ela imprimiu vários pôsteres da série e saiu distribuindo como forma de apoiar o trabalho do filho. Tom compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais e falou mais sobre o sentimento de estar na série em entrevista ao site da Disney Brasil.

“É uma coisa que eu sempre quis desde pequeno, criei essa vontade de estar na frente das câmeras. É um prazer e acho que não foi diferente para a minha mãe, que distribuiu papéis divulgando a série. Para ela, é um orgulho muito grande.”





Não perca Art Attack: Modo Desafio no Disney+





Agora que você já sabe todas essas curiosidades, é hora de dar play em Art Attack: Modo Desafio e curtir os 12 episódios no Disney+.

Aproveite e veja também Art Attack: Snack, com episódios de dois a cinco minutos em que Carol, Paty, Maju, Cauê e Tom compartilham técnicas para você criar arte na sua casa de jeito prático e divertido!