4 curiosidades sobre como foi feito O Estranho Mundo de Jack

Filme dirigido por Tim Burton pode ser visto no Disney+ e conta a história de um ser que vive na Cidade do Halloween.



Um dos maiores clássicos da animação é O Estranho Mundo de Jack, que conta com direção de Henry Selick. Disponível no Disney+, a animação lançada em 1993 é considerada uma das referências mais populares quando se fala sobre Halloween.

Na trama, Jack é um ser que vive na Cidade do Halloween, local repleto de criaturas fantásticas. Cansado de organizar o festejo do Dia das Bruxas, ele decide vagar pela floresta e atravessa um portal, onde conhece o Natal.

Encantado com a festividade, mas sem compreender a data, ele tenta convencer os habitantes de sua cidade a sequestrar o Papai Noel.

Não é somente a história de O Estranho Mundo de Jack que chama a atenção: nos bastidores, a produção é cultuada por diretores e produtores de animação.

Sabe como foi feito o desenho? Veja 4 curiosidades abaixo conforme o documentário Os Bastidores de O Estranho Mundo de Jack de Tim Burton, disponível no Disney+:





Como foi feito o roteiro de O Estranho Mundo de Jack

A história de O Estranho Mundo de Jack é resultado de um poema de três páginas escrito por Tim Burton, produtor e roteirista da animação, conforme sua experiência com o Natal.

“Todo Natal eu assistia a coisas como Rodolfo, a Rena de Nariz Vermelho ou Como o Grinch Roubou o Natal. Eram meus especiais de natal preferidos. Quando fui trabalhar na Disney, desenhei algo que era o oposto disso. É como o Grinch ao contrário, por assim dizer, sobre esse personagem que descobre o Natal e adora”, explica Burton, em trecho do documentário.

O cineasta foi responsável pelo argumento e pelos desenhos iniciais do storyboard, que foram o ponto de partida para o desenvolvimento do filme.

Como foram feitas as cenas de stop-motion de O Estranho Mundo de Jack

Conforme o documentário, toda a produção contou com um grupo de cerca de 100 pessoas, que levou três anos para concluir a produção, feita quadro a quadro. No período, eles ocuparam 19 estúdios com os 230 cenários do filme e centenas de personagens individuais em forma de marionetes.



“Filmamos a 24 quadros por segundo, o que significa que tinhamos que posar os personagens 24 vezes para cada segundo de filme finalizado”, explica Eric Leighton, supervisor de animação. Segundo ele, para completar 1 minuto de filme, era preciso uma semana de filmagem.







Como era o trabalho de produção de O Estranho Mundo de Jack

No mesmo documentário, o diretor de fotografia Pete Kozachik conta que a iluminação das maquetes era igual às de um cenário comum de cinema. “Muitas das cenas exigiam de 20 a 30 luzes diferentes, para criar o efeito dramático. Queríamos evitar parecer que estávamos usando truques”, explica ele.

O material sobre os bastidores também aponta que foram criados 60 personagens individuais, e foram feitos bonecos reservas para cada um. Ou seja, o número total de esculturas para o filme é de cerca de 200 itens.

A exceção é a cabeça de Jack: foram produzidas 400 faces diferentes dele, para reações específicas.



Como era feita a trilha sonora de O Estranho Mundo de Jack

A produção foi toda acompanhada pelo letrista e compositor Danny Elfman, amigo de Tim Burton. “Nós não tínhamos um roteiro fixo das faixas. Havia a história do Tim e assumiu vida própria, conforme o andamento das gravações”, explica Elfman, em trecho do documentário.

Desta forma, as canções foram feitas individualmente a partir de conversas com Tim Burton. “Se ele tinha desenhos dos personagens, me mostrava. Se não, ele desenhava ali mesmo. Recebi estímulos visuais para continuar trabalhando”, completa Elfman.