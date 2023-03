As 4 curiosidades sobre Dennis Quaid e seu papel como Jaeger Clade em Mundo Estranho

O ator que dá voz à animação da Disney também fez outras produções de sucesso. Saiba mais detalhes sobre ele!

O longa Mundo Estranho chegou ao Disney+ e agora todos os fãs de filmes de animação com muitas aventuras já podem ver e rever este sucesso. A produção conta a história da família Clade e suas várias gerações.

Também espere para ver um elenco de grandes astros de Hollywood, que emprestaram suas vozes para a versão em inglês.

Um deles é Dennis Quaid, que interpretou o papel de Jaeger Clade. O ator tem uma longa carreira e já participou de tramas do cinema muito famosas. Saiba mais sobre ele e sua carreira a seguir!





1. Dennis Quaid participou de mais de 100 filmes e séries

O ator americano de 68 anos iniciou sua carreira artística em 1975, quando tinha 21 anos. Desde então, nunca mais parou de atuar, tendo participado de mais de 100 filmes e séries.

Alguns deles são Operação Cupido (1998), Desafio do Destino (2002), Algo para Falar (1995), O Dia Depois de Amanhã (2004) e Quatro Vidas de um Cachorro (2017) – estes dois últimos disponíveis no Star+.





2. Dennis Quaid interpreta o pai de Lindsay Lohan em Operação Cupido

Quando Operação Cupido foi lançado, em 1998, rapidamente se tornou um sucesso. No filme, gêmeas separadas no nascimento se encontram em um acampamento de verão.

Como uma delas nunca conheceu o pai – e a outra jamais viu a mãe – elas decidem trocar de lugar. A produção é estrelada por Lindsay Lohan, que interpreta as duas gêmeas.

Dennis Quaid faz parte do elenco do filme, no papel de Nick Parker, o pai das meninas.





3. Dennis Quaid é músico

Além de ator, Dennis Quaid também é músico. Ele tem uma banda chamada Dennis Quaid and The Sharks, com a qual se apresenta ocasionalmente.





4. Um de seus filhos também é um ator de sucesso

Seu filho mais velho, Jack Quaid – fruto da relação de Dennis com a atriz Meg Ryan – também é ator. O artista de 30 anos participou de vários filmes e diversas séries conhecidas.





Aproveite o talento de Dennis Quaid em Mundo Estranho

Na versão original em inglês do filme, você pode curtir a voz de Dennis Quaid, que interpreta Jaeger Clade. Mundo Estranho está disponível no Disney+ também em sua versão dublada em português. Aventure-se com os Clade!