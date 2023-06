As 4 curiosidades sobre Miles Morales e outros personagens de Homem-Aranha no Aranhaverso

Conheça o protagonista e os demais personagens desse filme de animação que conquistou os fãs do aracnídeo e está disponível no Disney+.



Quem é fã do Homem-Aranha e de seus filmes e séries de animação, com certeza tem o inovador filme Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), disponível no Disney+, como um de seus preferidos.

Homem-Aranha no Aranhaverso apresenta Miles Morales, um adolescente negro que vive no Brooklyn (em Nova York), e as possibilidades ilimitadas do novo universo inspirado no legado de Peter Parker. Nele, mais de uma pessoa pode usar a máscara do Homem-Aranha.

Além de Miles Morales, outros personagens se destacam na animação, como Gwen Stacy e o Homem-Aranha Noir. Quer saber mais sobre quem faz parte dessa aventura no Aranhaverso? Descubra abaixo!







1. Tanto Miles Morales como Peter Parker são Homem-Aranha







No universo em que se passa o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, Miles Morales é um adolescente do Brooklyn que é picado por uma aranha radioativa e assume o lugar do Homem-Aranha após a morte de Peter Parker.



Mais tarde no filme, Miles conhece uma outra versão alternativa de Peter Parker, que vive em outro planeta Terra e é consideravelmente mais velho do que era o que ele conhecia. Os dois estabelecem uma ligação de amizade muito forte.





2. Miles Morales vive com seus pais

Ossão dois personagens importantes em

O pai é Jefferson Davis, um agente da polícia. Enquanto a mãe, Rio Morales, trabalha num hospital. Miles também tem uma ótima relação com o seu tio Aaron Davis.







3. Gwen Stacy, Homem-Aranha Noir e Presunto-Aranha fazem parte de Homem-Aranha no Aranhaverso



Dentro dos vários universos apresentados no filme, há muitos personagens que têm uma história semelhante à do Homem-Aranha – ao menos em um ponto.Todos foram picados por uma aranha radioativa.

No caso de Gwen Stacy, ela é apresentada como a "primeira e única Mulher-Aranha". Tal como o Peter Parker alternativo que Miles Morales conhece, também ela viajou involuntariamente pelo multiverso.

Outros exemplares curiosos de Homem-Aranha que também se encontram com o protagonista são o Homem-Aranha Noir, o Presunto-Aranha e Peni Parker.





4. Homem-Aranha no Aranhaverso tem também outros personagens conhecidos dos fãs do Homem-Aranha



O filme de animação disponível notambém tem outrosdas histórias do super-herói aracnídeo que todos os fãs do Homem-Aranha reconhecerão.

São eles a querida Tia May e a Mary Jane, ambas com um papel importante na história.



O novo filme de animação que dá sequência à história de Miles Morales, Homem-Aranha Através do Aranhaverso já está em cartaz nos cinemas!