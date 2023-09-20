Cancel
Novidades Marvel Insider

As 4 curiosidades sobre os bastidores de Capitã Marvel

21 de setembro de 2023
21 de setembro de 2023

Enquanto o filme As Marvels não estreia nos cinemas, descubra algumas histórias curiosas sobre Capitã Marvel.


Em breve, Brie Larson retornará ao posto de Capitã Marvel com a estreia de As Marvels nos cinemas no dia 9 de novembro. E ela virá acompanhada de Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). 

Mas enquanto a data não chega, que tal aproveitar para rever o filme Capitã Marvel (2019) no Disney+? Aproveite e confira a seguir algumas curiosidades sobre os bastidores dessa produção:

Goose


O gato de Capitã Marvel conquistou o elenco – até os mais difíceis!


Um dos destaques do filme da Marvel Studios é, sem dúvidas, a participação do gato Reggie no papel de Goose. O elenco imediatamente se apaixonou pelo felino, exceto uma pessoa: Samuel L. Jackson.

“Eu não gosto de gatos”, declarou o ator ao site D23.com. “Mas também não gosto de cachorros, pássaros ou peixes. Eu não me dou bem com animais de estimação”, arrematou. Contudo, ele acabou desenvolvendo uma relação bem amigável com Reggie. 

“Ele [o gato] ama petiscos… Você dá algo para ele comer, fala suavemente e dá algo para comer de novo… E eles amam você”, explicou o intérprete de Nick Fury.

E por falar em Nick Fury, Samuel L. Jackson adorou ver o personagem sob uma nova perspectiva


De Homem de Ferro (2008) a recente série Invasão Secreta, Samuel L. Jackson viveu Nick Fury em diferentes fases do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). No entanto, em Capitã Marvel, ele pôde viver o personagem em um período anterior aos Vingadores.

Jackson descreve o Nick Fury da década de 1990 como “uma espécie de pessoa mais gentil, não tão cínica, cansada do mundo, que ainda não havia conhecido ninguém de outro universo”. O ator também ressalta que, enfim, pode interpretar o personagem sem o tapa olho.

Maria Rambeau


Brie Larson e Lashana Lynch voaram alto em Capitã Marvel


Parte da preparação das atrizes de Capitã Marvel envolveu uma viagem das duas até a Base Aérea de Nellis, em Las Vegas, onde decolaram em um caça do tipo F-16.

Durante a experiência, elas atingiram uma força gravitacional de 6,5 Gs, experimentando loops e participando de um combate aéreo simulado. “Voar um F-16 é como se seus globos oculares saíssem das órbitas e pousassem no bolso de trás”, relembrou Lynch ao D23.com.

Capitã Marvel


Interpretar Carol Danvers fez Brie Larson encontrar em si mesma algo que não sabia que tinha


Foram nove meses de treinamento intenso para dar vida a uma das super-heroínas mais poderosas do UCM – e Brie Larson admite que a trajetória não foi nada fácil. A atriz revela, inclusive, que chegou às lágrimas diversas vezes.

No entanto, ela conta também que foi durante esse período que ela aprendeu algo muito importante sobre si mesma: “Sou mais forte do que imaginava”.


'As Marvels' | Trailer Oficial Legendado

Prepare-se para As Marvels com o Disney+

Quando suas obrigações a levam a uma fenda espacial anômala ligada a um revolucionário Kree, os poderes de Carol Danvers, a Capitã Marvel, se entrelaçam aos de Kamala Khan, a Ms. Marvel, e aos da sobrinha de Carol, astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau

Juntas, esse trio improvável deve se unir para salvar o universo como As Marvels. O novo filme da Marvel Studios estreia no dia 9 de novembro nos cinemas de todo o Brasil.

Até lá, aproveite para ver e rever Capitã Marvel e, também, a série Ms. Marvel no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set