As 4 curiosidades sobre Óscar Jaenada, o ator que interpreta Pompilio Calderón em Viagem ao Centro da Terra

Um dos destaques de Viagem ao Centro da Terra, nova série original do Disney+, é o ator espanhol Óscar Jaenada.

Na produção, ele interpreta Pompilio Calderón, um explorador excêntrico dono de um acampamento que é, na verdade, uma “fachada” para procurar portais que levam a uma dimensão paralela.

Antes de assistir a Viagem ao Centro da Terra, confira quatro curiosidades sobre esse ator que se destaca em múltiplos papéis.







1) Óscar Jaenada já trabalhou em mais de 60 produções ao longo da sua carreira





O ator tem mais de 25 anos de experiência, tendo participado de mais de 60 produções, incluindo séries e filmes, segundo o seu site oficial.

Óscar Jaenada teve a oportunidade de trabalhar com grandes diretores, como Terry Gilliam, Steven Soderbergh, Rob Marshall, Jim Jarmusch, entre outros.

Entre as suas atuações memoráveis, está um filme no qual interpreta um ator e humorista muito famoso no México e uma série em que faz o pai do cantor mexicano Luis Miguel.





2) Óscar Jaenada recebeu mais de 20 prêmios





Ao longo da sua carreira, Óscar Jaenada interpretou grandes personagens, pelos quais recebeu prêmios como o Goya, o Platino e o Shooting Star no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

No Festival de Toronto, no Canadá, recebeu o Prêmio do Público e o Prêmio de Melhor Ator no Festival de Nantes, na França, segundo o seu site oficial.







3) Óscar Jaenada participou da franquia Piratas do Caribe





Jaenada fez parte do elenco de Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011), o quarto filme de uma das franquias de maior sucesso dos últimos anos.

O ator interpreta o líder da Marinha Real da Espanha no longa-metragem.







4) Em Horário Nobre, Óscar Jaenada tem um dos seus papéis de protagonista mais recentes





Óscar Jaenada interpreta Ramiro del Solar em Horário Nobre (2023), série sobre um jornalista famoso que cobre a investigação policial sobre a morte de uma jovem estrela olímpica na qual está secretamente envolvido.

O principal objetivo de Ramiro no caso não é trazer a verdade, mas, sim, proteger a sua própria imagem e esconder uma traição. Horário Nobre tem todos os seus dez episódios disponíveis no Star+.