As 4 curiosidades sobre Tom Holland, intérprete do Homem-Aranha no UCM

Tom Holland tem uma habilidade especial que vai além da atuação. Descubra o que é!



Nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, chega ao Disney+ o filme Homem-Aranha: Longe de Casa (2019).

Protagonizado por Tom Holland, o longa-metragem faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e traz o Homem-Aranha sendo convocado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para desvendar o mistério por trás do ataque de criaturais elementais.

Para entrar no clima do filme, confira quatro curiosidades sobre o ator que dá vida ao Homem-Aranha!





1. Um dos sonhos de Tom Holland era interpretar – justamente – o Homem-Aranha



Em entrevista ao site oficial da Marvel, Holland disse que interpretar o famoso super-herói foi a realização de um sonho.

“Lembro de ter dito em uma entrevista, anos atrás, que o papel dos meus sonhos seria interpretar o Homem-Aranha. Fiquei muito honrado em fazer parte disso. Eu poderia falar por horas sobre isso, mas me lembro de ter visto os dois filmes [das versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield] quando era mais jovem e ficar hipnotizado com a ideia de ser o Homem-Aranha. Para mim, foi pegar esse sonho de infância e colocá-lo em minha versão”, disse.





2. A reação de Tom Holland ao descobrir que conseguiu o papel de Homem-Aranha



Outro fato curioso foi como o ator reagiu ao ficar sabendo que tinha sido selecionado para o papel.

“Peguei o computador e meu cachorro estava sentado ao meu lado. Digitei ‘Marvel’. Ainda tenho o artigo salvo em meu computador. Dizia: ‘Gostaríamos de apresentar nosso novo Homem-Aranha, Tom Holland’. Quebrei meu computador, porque o joguei para o alto. Ele caiu da minha cama; meu cachorro ficou louco. Desci as escadas correndo e disse para a minha família: ‘consegui o papel! Consegui o papel!’. O estúdio, então, me ligou e me deu a notícia. Foi muito bizarro como isso aconteceu”, relembrou ele em entrevista à Variety, revista especializada na cobertura de cinema.

A primeira aparição de Holland como o Homem-Aranha foi em Capitão América: Guerra Civil (2016).





3. Além de ator, Tom Holland é um dançarino talentoso



Desde pequeno, o intérprete do Homem-Aranha demonstra um grande interesse por dança.

Em 2008, com apenas 12 anos de idade, protagonizou um famoso musical no teatro no qual interpretou um garoto apaixonado por balé – antes do papel, ele se preparou por dois anos, estudando até mesmo técnicas de acrobacia, segundo o jornal britânico The Guardian.

Se você fizer uma busca rápida na internet, vai encontrar vídeos que mostram o talento de Tom Holland como dançarino.





4. Tom Holland está no elenco de dublagem de duas animações disponíveis no Disney+



Holland faz a voz original em inglês do personagem Walter na animação Um Espião Animal (2019) e de Ian em Dois Irmãos: Um Jornada Fantástica (2020). Este último é uma produção da Disney e Pixar que também conta com Chris Pratt (intérprete de Peter Quill no UCM) no elenco.

Ambos os filmes estão disponíveis no Disney+ e são uma oportunidade de conhecer mais do trabalho de Holland.





Não perca a estreia de Homem-Aranha: Longe de Casa no Disney+

Se você ainda não sabe o que assistir na sexta-feira e no fim de semana, que tal conferir Homem-Aranha: Longe de Casa?

Para não perder nenhuma novidade sobre o UCM, acesse Marvel Insider.