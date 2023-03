As 4 curiosidades sobre Walt Disney que você não sabia

No ano em que a Disney comemora 100 anos, confira 4 curiosidades sobre a vida e o legado do criador do Mickey Mouse.



Pioneiro, inovador e com uma criatividade inigualável, Walt Disney conseguiu tocar o coração de milhões de crianças, jovens e adultos ao redor do mundo.

Em 43 anos de carreira em Hollywood, Walt foi responsável não apenas por vários filmes de sucesso, mas por todo um universo que se tornou parte da cultura mundial.

No marco da celebração dos 100 anos da Disney, conheça quatro fatos curiosos sobre a vida de Walt, cujo imenso legado pode ser conferido também nas produções do Disney+.

1) Walt Disney recebeu mais de 950 prêmios e homenagens em todo o mundo



Ao longo da carreira, Walt Disney recebeu, juntamente com os membros de sua equipe, mais de 950 prêmios e homenagens em todo o mundo, incluindo 48 prêmios do Oscar® (o maior ganhador da premiação) e sete Emmys®, de acordo com o site do The Official Disney Fan Club.

Entre outros prêmios e reconhecimentos, estão títulos honorários de Harvard, Yale, da Universidade do Sul da Califórnia, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Medalha Presidencial da Liberdade, as condecorações de Legião de Honra e Oficial da Academia da França.





2) Seus primeiros desenhos foram vendidos aos vizinhos



Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, em 5 de dezembro de 1901, Walt Disney passou a infância em uma fazenda em Marceline, Missouri, como informa o The Official Disney Fan Club.

Logo se interessou por desenhar e vendeu os seus primeiros desenhos aos vizinhos quando tinha apenas sete anos.

Naquela época, eles não imaginavam o sucesso que Walt faria nas próximas décadas.

3)Walt foi recusado pelas Forças Armadas



O The Official Disney Fan Club menciona também que Walt tentou se alistar para o serviço militar no outono de 1918, mas foi recusado por ter apenas 16 anos.

Assim, uniu-se à Cruz Vermelha e tornou-se motorista de ambulância da organização na Europa. No lugar da pintura tradicional, seu veículo estava coberto com desenhos e caricaturas.

Depois dessa experiência, Walt voltou à cidade de Kansas, onde começou sua carreira como ilustrador publicitário.

4) Quem é Lillian Bounds, a esposa de Walt Disney





Walt Disney casou-se com Lillian Bounds, uma das suas primeiras funcionárias, em 13 de julho de 1925, na cidade de Lewiston, Idaho, de acordo com informações do The Official Disney Fan Club.

Juntos, tiveram duas filhas: Diane (casada com Ron Miller, ex-CEO da Walt Disney Productions) e Sharon Disney Lund, que foi membro do conselho de diretores da Disney.

Lillian Bounds foi casada com Walt por 41 anos, ficando ao seu lado até a sua morte, em 1966.