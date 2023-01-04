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Novidades Disney

As 4 frases das Princesas da Disney que falam sobre amizade

4 de janeiro de 2023
4 de janeiro de 2023

Todas as histórias das Princesas da Disney estão no Disney+.


Poucos personagens são tão marcantes na ficção quanto as Princesas da Disney. Bela, Cinderela, Branca de Neve… São várias as personagens que inspiram adultos e crianças – e todas estão no Disney+.

Outra característica marcante das Princesas são suas frases inspiradoras sobre os mais variados temas. Principalmente, falas otimistas sobre o amor, família e amigos. Relembre, então, quatro lindas frases sobre amizade ditas por personagens marcantes da Disney:

Cinderela

Frases das Princesas da Disney sobre amizade

- “Não enxergue o mundo como ele é, enxergue como ele poderia ser.” - diz Cinderela na animação que foi exibida, pela primeira vez, em 1950.

- “Nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, pois elas podem nos surpreender”. A frase é de Bela, a protagonista de A Bela e a Fera, filme animado de 1991.

- “Lembre-se: você é a única pessoa que pode preencher seu mundo com sol”, diz a Branca de Neve, a primeira Princesa da Disney, na animação que estreou em 1937

- “Só temos uma a outra, o que vamos fazer? Temos que decidir: Você quer brincar na neve?”, diz Anna em Frozen: Uma Aventura Congelante, de 2013, para a sua querida irmã, Elsa.

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