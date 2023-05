As 4 melhores falas de Wendy em Peter Pan & Wendy

Wendy tem várias falas memoráveis em Peter Pan & Wendy. Confira quatro delas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A magia da Terra do Nunca está ainda mais viva desde que o novo filme Peter Pan & Wendy estreou no Disney+.

A nova versão live-action apresenta os personagens mais amados da clássica história. Além de Peter Pan (Alexander Molony), você irá rever também Wendy (Ever Anderson), Tinker Bell (Yara Shahidi) e Capitão Gancho (Jude Law).

Tocando em temas como amadurecimento e o sentimento de pertencimento, Peter Pan & Wendy é um filme cheio de momentos e diálogos marcantes.

Muitos deles estão são protagonizados por Wendy, como você pode conferir a seguir na lista das quatro melhores falas da personagem.



1. “Imaginei você menor”: o primeiro contato de Wendy com Peter Pan





Logo no começo do filme, o espectador vê o primeiro encontro entre Peter Pan e Wendy.

Quando o garoto entra pela janela, Wendy e seus irmãos, ficam boquiabertos com o que estão vendo pois acreditavam que ele era apenas o personagem de uma história infantil.

A fala de Wendy sintetiza perfeitamente a magia do momento: “Eu sempre imaginei você… Menor, na verdade. Bom, como você é real? Pensei que fosse uma história de ninar”.





2. “Me leve!”: Wendy se arrisca pelos seus irmãos e pelos Meninos Perdidos



Presa no navio do Capitão Gancho, Wendy confronta o vilão sobre o seu passado e o vê dando ordens para a tripulação matar os seus irmãos e os membros do grupo dos Meninos Perdidos.

É aí que, em um ato de coragem, ela decide tomar o lugar deles e diz para o pirata: “Me leve! Me leve no lugar deles! São só crianças, deixe-as viverem. Quando crescerem, vão ser bons piratas, principalmente aqueles dois. Por favor, me leve”.





3. “O que é um capitão sem navio?”: Wendy sobrevive e enfrenta Gancho



Gancho acata o pedido de Wendy e decide sacrificá-la no lugar dos seus irmãos e dos Meninos Perdidos, fazendo-a andar na prancha e saltar em alto-mar.

No entanto, com a ajuda de Tinker Bell, ela consegue voar e surpreende Gancho, que diz que ela tem a mesma magia do “menino”, ou seja, de Peter Pan.

“Não, essa magia não é de menino nenhum. Mas o que é um capitão sem o navio?”, retruca Wendy, usando os poderes concedidos por Tinker Bell para levantar a embarcação de Gancho.

4. “A maior aventura de todas”: Wendy tenta convencer Peter Pan a ficar





Nos minutos finais do filme, Wendy volta com Peter Pan para a sua casa, em Londres. Em um diálogo emotivo, ela tenta convencê-lo de que crescer não é tão ruim como Peter pensa.

“Depois de tudo isso, eu acho mesmo que crescer pode ser a maior aventura de todas. Pense em todas as coisas que podem estar por aí que você pode estar perdendo. Pense no que o mundo está perdendo sem você fazendo isso.”

Mesmo diante do apelo, Peter se despede de Wendy e retorna para a Terra do Nunca, onde reencontra Gancho.