As 4 melhores parcerias de Stan Lee com outros artistas nos quadrinhos da Marvel

Personagens como o Homem-Aranha e o Homem de Ferro só existem graças à parceria de Stan Lee com outros artistas. Conheça alguns deles!
Não há dúvidas de que Stan Lee mudou o mundo dos quadrinhos e da cultura pop em geral. O famoso escritor e editor contou com a parceria de inúmeros artistas para criar personagens marcantes da Marvel.
São tantos profissionais que seria impossível citar todos – mas há alguns, em especial, que tiveram um papel crucial na trajetória dos super-heróis adorados por fãs de diferentes gerações;
Confira, abaixo, quatro das melhores parcerias de Stan Lee com outros escritores e artistas, segundo o site oficial da Marvel.
Stan Lee e Steve Ditko juntos na criação do Homem-Aranha
Muito antes de ganhar as telas do cinema e da televisão, o Homem-Aranha era apenas uma ideia e alguns rascunhos na mesa. Em 1962, o personagem apareceu pela primeira vez no quadrinho Amazing Fantasy #15.
Stan Lee criou o cabeça de teia ao lado de Steve Dikto, que também entrou para a História como um dos grandes nomes dos quadrinhos.
Amazing Fantasy #15 contou ainda com a participação do ilustrador Stan Goldberg e do letrista Artie Simek.
Galactus: Stan Lee e Jack Kirby criam um dos vilões mais poderosos da Marvel
No quadrinho Fantastic Four #48, de 1966, Stan Lee e Jack Kirby introduziram o terrível vilão Galactus, conhecido como o devorador de mundos.
Juntamente com o Galactus, surge também o Surfista Prateado, outra figura icônica da Marvel que já foi vista no cinema, em animações, séries e games.
A criação dos dois personagens teve a colaboração de Stan Goldberg, Joe Sinnott, Artie Simek e Sam Rosen.
O Demolidor nasce pelas mãos de Stan Lee e Bill Everett
Em 1964, Stan Lee e Bill Everett lançaram o quadrinho Daredevil #1, que apresentou, pela primeira vez, o Demolidor.
A história conta a origem do personagem, que perde a visão em um acidente com produtos químicos - mas, ao mesmo tempo, ganha habilidades extraordinárias que os outros humanos não têm.
O primeiro quadrinho do Demolidor teve também a colaboração de Steve Ditko, Sam Rosen, Sol Brodsky e Jack Kirby.
O mundo conhece o Homem de Ferro graças a Stan Lee, Don Heck e um time muito especial
Don Heck é outro nome muito importante nos quadrinhos. Junto com Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, ele foi co-criador do Homem de Ferro.
A primeira aparição do herói imortalizado no cinema por Robert Downey Jr foi no quadrinho Tales of Suspense #39, em 1963.
Heck ainda esteve envolvido na criação de outros personagens famosos, como a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro.