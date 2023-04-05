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As 4 melhores parcerias de Stan Lee com outros artistas nos quadrinhos da Marvel

6 de abril de 2023
6 de abril de 2023

Personagens como o Homem-Aranha e o Homem de Ferro só existem graças à parceria de Stan Lee com outros artistas. Conheça alguns deles!


Não há dúvidas de que Stan Lee mudou o mundo dos quadrinhos e da cultura pop em geral. O famoso escritor e editor contou com a parceria de inúmeros artistas para criar personagens marcantes da Marvel.

São tantos profissionais que seria impossível citar todos – mas há alguns, em especial, que tiveram um papel crucial na trajetória dos super-heróis adorados por fãs de diferentes gerações;

Confira, abaixo, quatro das melhores parcerias de Stan Lee com outros escritores e artistas, segundo o site oficial da Marvel

Amazing Fantasy


Stan Lee e Steve Ditko juntos na criação do Homem-Aranha

Muito antes de ganhar as telas do cinema e da televisão, o Homem-Aranha era apenas uma ideia e alguns rascunhos na mesa. Em 1962, o personagem apareceu pela primeira vez no quadrinho Amazing Fantasy #15.

Stan Lee criou o cabeça de teia ao lado de Steve Dikto, que também entrou para a História como um dos grandes nomes dos quadrinhos

Amazing Fantasy #15 contou ainda com a participação do ilustrador Stan Goldberg e do letrista Artie Simek.

Fantastic Four


Galactus: Stan Lee e Jack Kirby criam um dos vilões mais poderosos da Marvel

No quadrinho Fantastic Four #48, de 1966, Stan Lee e Jack Kirby introduziram o terrível vilão Galactus, conhecido como o devorador de mundos.

Juntamente com o Galactus, surge também o Surfista Prateado, outra figura icônica da Marvel que já foi vista no cinema, em animações, séries e games. 

A criação dos dois personagens teve a colaboração de Stan Goldberg, Joe Sinnott, Artie Simek e Sam Rosen.

Daredevil


O Demolidor nasce pelas mãos de Stan Lee e Bill Everett

Em 1964, Stan Lee e Bill Everett lançaram o quadrinho Daredevil #1, que apresentou, pela primeira vez, o Demolidor.

A história conta a origem do personagem, que perde a visão em um acidente com produtos químicos - mas, ao mesmo tempo, ganha habilidades extraordinárias que os outros humanos não têm.

O primeiro quadrinho do Demolidor teve também a colaboração de Steve Ditko, Sam Rosen, Sol Brodsky e Jack Kirby

Tales of Suspense


O mundo conhece o Homem de Ferro graças a Stan Lee, Don Heck e um time muito especial

Don Heck é outro nome muito importante nos quadrinhos. Junto com Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, ele foi co-criador do Homem de Ferro.

A primeira aparição do herói imortalizado no cinema por Robert Downey Jr foi no quadrinho Tales of Suspense #39, em 1963. 

Heck ainda esteve envolvido na criação de outros personagens famosos, como a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro.

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