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NOVIDADES DISNEY+

As 4 razões para curtir as produções live-action no Disney+

9 de junho de 2023
9 de junho de 2023

Mundos fantásticos e histórias inéditas em filmes estão presentes em um catálogo repleto de variedade em filmes live-action para assistir no serviço de streaming.


Nos 100 anos de história da Disney, o público vem desfrutando das mais variadas histórias cheias de magia e fantasia tanto no cinema quanto no conforto de casa, em séries e filmes no Disney+

As produções em live-action da Disney fazem parte dessa história, graças à sua capacidade única de transmitir emoções e mostrar mundos que nunca poderíamos imaginar.

Celebramos os grandes personagens que ganharam sua versão real, em carne e osso, com cinco razões para ver as produções live-action no Disney+.

4 razões para curtir as produções live-action

1. Fantasia real


A magia da Disney permanece intacta nessas produções incríveis, sejam histórias de super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), as clássicas princesas ou filmes com personagens carismáticos que brilharam nas animações.

A tecnologia aplicada nos live-actions continua evoluindo ano a ano para dar aos melhores artistas a capacidade de ver sua visão incorporada em sequências impressionantes e paisagens inesquecíveis. Se os filmes da Disney fizeram você acreditar em mágica, o live-action demonstra que ela é real.

2. Nostalgia aprimorada


Muitas pessoas que cresceram assistindo animações clássicas, como A Bela e a Fera, filmes emblemáticos da Disney, podem retornar a esses universos para vê-los com uma nova perspectiva nas versões live-action: mais realista. 

Quer sejam remakes live-action de clássicos inesquecíveis ​​ou filmes inovadores como Descendentes, as produções live-action nos mostram mundos mágicos de uma maneira inovadora.

Jude Law

3. Grandes elencos 


Histórias icônicas merecem grandes elencos e os filmes e séries em live-action da Disney são perfeitas nesse quesito. As estrelas de Hollywood de todos os tempos estão presentes, ano após ano, protagonizando cenas incríveis.

De Jude Law como Capitão Gancho na nova versão live-action de Peter Pan & Wendy, lançada recentemente com exclusividade no Disney+, ou como a memorável Cruella de Vil vivida por Glenn Close, em 101 Dálmatas, de 1996.

4. Os live-actions trazem novidades imperdíveis


Recriar histórias clássicas ou trazer histórias inéditas no cinema (como algumas produções dos estúdios Marvel) para o live-action também permite aos realizadores e atores utilizar novos recursos e surpreender o público. 

Cada filme ou série live-action propõe algo diferente do que já conhecemos e nos transporta para experiências imersivas que ficam registradas para sempre. Aproveite para vivenciar e curtir essas grandes produções no Disney+

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