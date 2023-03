As 4 séries do Disney+ que não pode deixar de ver se você gostou de Willow

Apaixonados por fantasia, aventura e ficção científica contam com boas opções no serviço de streaming. Veja as dicas!





Willow estreou recentemente no Disney+, para a alegria dos fãs do filme homônimo lançado em 1988.

A série, que também é protagonizada por Warwick Davis como Willow Ufgood, acompanha a história do lendário feiticeiro líder de um grupo de heróis em uma perigosa missão de resgate.

Quem gostou da nova produção conta com outras opções de fantasia e aventura no serviço de streaming. Veja quais:





1) The Mandalorian

A série The Mandalorian é uma das produções que desenrola sua história dentro do universo Star Wars.

Após a queda do Império, um mandaloriano solitário chamado Din Djarin (Pedro Pascal) atravessa a galáxia sem lei com um pequeno órfão chamado Grogu.

A produção, que estreou em 2019, tem duas temporadas no serviço de streaming e uma terceira está a caminho.





2) What If…?

What If…?, a série animada da Marvel Studios, reimagina momentos-chave das diferentes produções do estúdio cinematográfico criando uma reviravolta inesperada.

No centro da trama, estão alguns dos personagens principais do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Nesta produção, as vozes originais de muitos astros são utilizadas, com os atores reprisando seus papéis.

A primeira temporada da série é composta por 9 episódios, todos disponíveis no Disney+.







3) Era Uma Vez



Em Era Uma Vez, disponível no serviço de streaming, Regina (Lana Parrilla) é uma rainha má e poderosa da cidade fictícia de Storybrooke, no Maine, roubando memórias das pessoas. Tudo muda com a chegada de Emma Swan (Jennifer Morrison), filha da Branca de Neve (Ginnifer Goddwin) e do Príncipe Encantado (Josh Dallas), que tentará salvar o reino.

A produção, exibida originalmente entre 2011-2017, é estrelada por Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Robert Carlyle, Jared S. Gilmore e Josh Dallas.





4) The Quest: A Missão

The Quest: A Missão é uma série de competição imersiva inovadora que coloca oito adolescentes reais no mundo fictício de Everalm. Ali, eles devem salvar um reino cumprindo uma antiga profecia.

Ao longo de seus oito episódios, os jogadores são imersos em um mundo de fantasia que ganha vida.





Assista a Willow no Disney+

A série de aventura fantástica Willow está ganhando episódios semanais, às quartas-feiras, no Disney+.