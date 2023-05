As 4 séries e filmes animados do universo Star Wars para comemorar o Star Wars Day

Confira algumas produções animadas imperdíveis da franquia para curtir no Disney+ e comemorar o “May the 4th”.





“May the Force be with You” (“Que a força esteja com você”) é uma frase que todo fã de Star Wars conhece de cor e salteado, claro! E o “trocadilho” em inglês (May the 4th) fez nascer uma das maiores comemorações da franquia: o Star Wars Day no dia 4 de maio.

E para comemorar esse dia especial, o Disney+ convida você a mergulhar nas séries e filmes de animação que pertencem ao universo Star Wars. Veja, abaixo, quatro produções animadas para ver e rever.





1. Celebre o Star Wars Day com o filme de animação Star Wars: The Clone Wars



O filme animado de 2008, Star Wars: The Clone Wars, se passa enquanto a Guerra dos Clones se alastra pela galáxia. Anakin Skywalker e sua nova aprendiz Padawan, Ahsoka Tano, embarcam em uma perigosa missão para resgatar o filho sequestrado do líder criminoso Jabba the Hutt.



O renegado Conde Dooku está determinado a garantir que eles fracassem e, com sua assassina mortal Asajj Ventress à espreita, essa é uma missão com sérias consequências.







2. Curta no Star Wars Day a série Star Wars: Clone Wars





As Guerras dos Clones também são retratadas nas sete temporadas da série de animação Star Wars: The Clone Wars – todas disponíveis no Disney+.

A série foi ao ar entre 2008 e 2020 e expande a história de Star Wars com novas aventuras e conta com a presença de alguns personagens bem conhecidos dos fãs como Ashoka, C-3PO, Mestre Yoda, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, entre outros.







3. Se prepare para a série live-action Ahsoka assistindo à animação Star Wars: Rebels





Ahsoka é a nova série live-action que chegará em breve ao Disney+. E que melhor maneira de comemorar o dia 4 de maio do que se preparar para essa produção?



Vários dos principais personagens da série animada Star Wars: Rebels estarão presentes na nova série live-action.

A animação foi ao ar entre 2014 e 2018 e se passa em uma era de tempos sombrios na galáxia, quando o Império Galáctico reprime a população através da opressão e do medo, forçando algumas almas corajosas a se unir e resistir.

A tripulação da nave espacial Phantom defende aqueles que não podem lutar sozinhos e fornece a faísca que dá início a uma rebelião.







4. Aproveite o Star Wars Day com a série Star Wars: The Bad Batch





A série animada Star Wars: The Bad Batch tem duas temporadas completas no Disney+ para os fãs desse universo maratonarem.



A produção se passa após os os eventos que destruíram o planeta e acompanha a Força Clone 99, os The Bad Batch, que continuam a navegar em sua jornada pela galáxia sob o domínio do Império após a queda da República.



Os clones encontrarão amigos e inimigos, tanto novos quanto conhecidos, enquanto assumem uma variedade de missões mercenárias empolgantes que os levarão a lugares novos, inesperados e perigosos.