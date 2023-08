As 4 séries e filmes para celebrar o aniversário de Demi Lovato no Disney+

No dia em que a artista faz 31 anos, relembre alguns dos grandes marcos da sua carreira de atriz no serviço de streaming!



No dia 20 de agosto, a atriz e cantora Demi Lovato faz 31 anos de vida com uma carreira de sucesso que passa por vários títulos imperdíveis no Disney+!

Celebre o aniversário de Demi Lovato com séries e filmes da Disney em que a artista é protagonista e que estão disponíveis no serviço de streaming.









Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam



Demi Lovato dá vida à Mitchie Torres em Camp Rock (2008), um filme marcante em sua carreira. Na trama, Mitchie tem a oportunidade de frequentar Camp Rock, um prestigiado acampamento de música.

Só que enquanto a jovem se dedica para aperfeiçoar os seus talentos musicais, ela descobre o quão competitivos são os colegas de acampamento.

Com a ajuda dos membros do grupo Jonas Brothers, Mitchie tem de enfrentar os seus medos e aprender a ser o centro das atenções.

Já na sequência, Camp Rock 2: The Final Jam (2010), os roqueiros do acampamento regressam e têm de enfrentar um rival: o Camp Star. Eles querem competir pelo estrelato e derrotar o Camp Rock para sempre.









Sunny entre Estrelas



Na série Sunny Entre Estrelas (2009-2010), que conta com duas temporadas no Disney+, Demi Lovato interpreta Sunny: uma jovem que ganha um concurso de talentos para participar de "Sem Sentido!", um popular programa de televisão.



Para isso, ela decide se mudar de Wisconsin com a mãe, Connie (Nancy McKeon), para iniciar uma importante fase de sua vida.

Sunny rapidamente faz amizade com os seus colegas de turma, mas a "estrela" do programa, Tawni (Tiffany Thornton), não é tão amigável quanto Sunny esperava.





Programa de Proteção para Princesas



Demi Lovato é a princesa Rosalinda no filme Programa de Proteção para Princesas (2009). Nesta história, a realeza e a realidade colidem quando Rosalinda entra no Programa de Proteção para Princesas e tem que conviver com a sua nova "prima", Carter (Selena Gomez).

Numa inesperada inversão de papéis, "Rosie" aprende a comportar-se como uma garota normal e Carter descobre a sua própria princesa interior. Quando descobrem tudo o que têm em comum, aprendem que os melhores amigos são para sempre!