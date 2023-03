Descubra quais séries estão no serviço de streaming e que talvez você não tenha percebido!

O Disney+ conta com um grande catálogo variado de séries, filmes, documentários e curtas de todos os gêneros disponíveis para o público curtir no serviço de streaming.

Se, por um lado, algumas produções chamam a atenção dos usuários e são muito conhecidas, também há histórias um pouco mais ocultas que vale a pena descobrir.

Por essa razão, conheça as 4 séries que talvez você não saiba que estão no Disney+.





Malcom

As três primeiras temporadas dessa série clássica estão disponíveis no Disney+. Na história, Malcom é um menino de 9 anos que gosta de andar de skate e sair com seu melhor amigo Steve.

Tudo andava bem até que a vida do protagonista muda quando é obrigado a entrar na turma dos meninos “talentosos”. Muita diversão e confusão estão por vir!







Glee





Os fãs de musicais têm um destino certo no Disney+: a série Glee, que está disponível no catálogo.

A produção conta a história de um grupo de adolescentes que participam do coral da escola e, ao mesmo tempo, precisam lidar com suas vidas, seus amores e seus sonhos.

A série, que conta com 6 temporadas, foi produzida entre 2009 e 2015. Cada capítulo apresenta vários números musicais com canções populares, que prometem muita diversão, cantoria e emoção. Você não pode perder!







Ugly Betty





Ugly Betty é a versão estadunidense da novela colombiana Betty, A Feia e está disponível no Disney+.

Transmitida entre 2006 e 2009, a série protagonizada por America Ferrera tem 4 temporadas que narram a história de Betty Suárez, uma mulher inteligente, forte e sensível que não é atrativa no sentido convencional.

Sua vida muda quando começa a trabalhar em uma famosa revista de alta moda chamada Mode. Acompanhe as confusões e as transformações de Betty nessa comédia.







Zorro





A série clássica Zorro, de 1957, protagonizada por Guy Williams está disponível no Disney+. Nela, as origens do justiceiro mascarado se revelam quando o jovem Diego de la Vega volta da Espanha para a cidade de Los Angeles.

Zorro tem 2 temporadas com 39 capítulos cada uma. Acompanhe as aventuras do herói em suas missões!





Essas e outras produções você encontra no Disney+! Aperte o play e divirta-se!