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As 4 tradições de Día de Muertos que Viva: A Vida É Uma Festa nos ensinou

2 de novembro de 2022
2 de novembro de 2022

Animação de 2017 mostra as tradições do México a partir do olhar da família de Miguel; veja o que é possível aprender com o filme.


Viva: A Vida é Uma Festa conta a história de Miguel, que sonha em se tornar um grande músico. Além desta jornada, o público entra de cabeça na cultura do mexicano, já que a trama se passa durante o Día de Muertos.

A animação, disponível no Disney+, apresenta diferentes tradições da festividade latina. Veja quatro delas:


Viva: A Vida É Uma Festa


Tradição de Día de Muertos: altar com oferenda

O Día de Muertos, tradicionalmente, é uma data em que existe a crença de que as almas dos falecidos retornam do submundo. No filme de animação, os túmulos dos cemitérios se tornam altares com oferendas, fotografias, pétalas de flores e velas, além de se preparar um bom banquete para desfrutar com os entes queridos.


Tradição de Día de Muertos: a Flor Cempasúchil

A flor Cempasúchil, que se destaca ao longo do filme, simboliza a data e, por conta de sua cor e aroma, é um dos elementos mais representativos das oferendas.

Presente no altar da vovó Coco, a flor é nativa do México e seu nome original é "Cempohualxochitl", que vem da antiga língua Nahuatl, que significa “várias flores”.

Antigamente, a planta era usada para fins medicinais e, segundo a crença pré-hispânica, sua cor amarela evocava o sol. Por isso, ela servia de guia para as almas dos falecidos desde o cemitério até suas casas, por caminhos de pétalas e arcos.


Viva: A Vida É Uma Festa

Tradição de Día de Muertos: caveiras

É muito comum ver as pessoas pintadas como caveiras nas celebrações de Día de Muertos. Conforme explicado no filme, o ato de se maquiar como uma dela significa a vida e a proteção contra os maus espíritos.


Tradição de Día de Muertos: papel picado

No Día de Muertos, o papel picado é visto nos altares e também nas ruas. Essa prática comum no México consiste em fazer dobras de papel com recortes específicos que mostram figuras ao desdobrá-las. As cores também têm diferentes significados, como o verde, que simboliza vida, e é usado pela vovó Coco em um dos altares.

Relembre todas as tradições da data assistindo Viva: A Vida é Uma Festa no Disney+

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