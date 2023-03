As 5 atrações que você não pode perder nos parques temáticos da Disney

Encontre grandes aventuras nos parques Disney, no espaço dos Vingadores ou experimentando jornadas impressionantes pela galáxia de Star Wars ou dos Guardiões da Galáxia. Saiba mais!

Durante a temporada de férias, não podemos deixar de pensar em aproveitar a magia dos parques da Disney. Da Disneyland original, na Califórnia, ao Walt Disney World em Orlando, na Flórida, cada parque temático apresenta seus personagens favoritos, comidas deliciosas inspiradas nas histórias da Disney e atrações para toda a família.

E por falar em atrações... Confira uma lista do que você não pode perder durante sua visita aos parques Disney. Afinal, Star Wars, Marvel, Pixar e muito mais esperam por você com muitas aventuras!

Veja um top 5 de atrações imperdíveis dos parques temáticos da Disney:





1. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind (EPCOT)





O emocionante espaço inspirado nos Guardiões da Galáxia é ótimo para toda a família. O Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind é uma montanha-russa que inclui a participação de Rocket, Groot, Drax, Gamora e Star-Lord (Peter Quill).

É a primeira montanha-russa lançada na Disney e é uma das maiores montanhas-russas fechadas do mundo, com giros de 260º para o público curtir toda a ação. Na atração, uma divertida missão pelo cosmos aguarda os corajosos para ajudar os Guardiões a salvar a Galáxia e se aventurar na super montanha-russa, localizada no EPCOT, em Orlando, na Flórida.







2. Star Wars: Rise of the Resistance (Hollywood Studios)

Uma atração sem igual: um tour gigante dentro do Hollywood Studios, na Disneyland Califórnia, você pode encontrar alguns dos seus personagens favoritos da franquia da LucasFilm. Em um passeio por diferentes partes da galáxia, é possível alcançar a Resistência que está escondida nos arredores do Black Spire Outpost em Star Wars: Galaxy's Edge.

No entanto, a Primeira Ordem tentará detê-lo e sua lealdade à resistência será testada com inimigos que vão desde stormtroopers até o próprio Kylo Ren. A jovem Rey, BB-8 e companhia poderão ajudá-lo a completar a missão? Para entrar nesta atração, você deve ter 102 cm ou mais.





3. Expedition Everest (Animal Kingdom)

Everest Expedition - The Legend of the Forbidden Mountain é uma atração que leva os visitantes ao topo do Monte Everest, a famosa montanha asiática. Em um rápido trem que anda no escuro, você pode passear por uma aldeia tibetana e até mesmo descobrir a verdade sobre a lenda do boneco de neve.

Será que você é capaz de escapar dessa enorme montanha e concluir sua expedição? Esta atração, que fica dentro do Disney’s Animal Kingdom, em Orlando (Flórida), é permitida para quem tem 112 cm de altura ou mais.







4. Space Mountain (Magic Kingdom)

Estrelas cadentes, satélites espaciais e muita adrenalina esperam os visitantes nessa montanha-russa espacial. Lá você poderá viajar a toda velocidade e sentir a força da gravidade enquanto atravessa a escuridão absoluta.

Um passeio emocionante com algumas quedas íngremes que passarão por esferas de luz, cometas e meteoritos. Para embarcar nesta atração, você deve ter 112 cm ou mais e estar pronto para a aventura! A Space Mountain fica dentro do Magic Kingdom do Walt Disney World, na Flórida.





5. WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure (Disneyland)

Junte-se ao Peter Parker, o Homem-Aranha, de Tom Holland nesta aventura épica para salvar o campus dos Vingadores do caos total. É que durante uma demonstração ao público, o alter-ego de Spidey deixou escapar dezenas de Spider-Bots e sua tarefa será ajudá-lo a pegá-los tecendo teias de aranha sem parar.

O melhor de tudo? A atração não tem restrição de altura, sendo indicada para ir com toda a família. A WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure fica na Disneyland, na Califórnia.