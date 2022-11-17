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NOVIDADES MARVEL

As 5 canções icônicas da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda para Sempre

17 de novembro de 2022
17 de novembro de 2022

Filme em cartaz nos cinemas conta com músicas de Rihanna e de outros artistas que merecem ser conhecidos pelo público.


Para completar as diferentes emoções de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a trilha sonora do filme ganhou um cuidado redobrado. Em cartaz nos cinemas, as cenas da produção estão carregadas com ainda mais intensidade graças às diferentes composições que as acompanham.

Entre os intérpretes das músicas estão Rihanna – que lançou faixas especialmente para o longa após um hiato na carreira – e rappers como Tobe Nwigwe e Fat Nwigwe.

Confira, a seguir, as cinco canções mais emocionantes de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre:

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


1.“Born Again”, de Rihanna

Nos créditos finais, a canção da cantora pop instiga ainda mais a emoção do desfecho da trama e embala o coração do espectador para a tão reveladora cena pós-crédito.


2.“No Woman No Cry”, de Tems

A força feminina presente em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é bem representada pela faixa da cantora nigeriana Tems. A canção é uma regravação da composição eternizada na voz de Bob Marley.


3.“Lift Me Up”, de Rihanna

Primeira canção da artista lançada para o filme, “Lift Me Up” também ganhou importância por marcar o retorno da cantora pop ao mercado fonográfico.

É a primeira faixa inédita de Rihanna depois de seis anos. Assim como “Born Again”, esta música integra uma cena emocionante sobre a despedida a T’Challa.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


4.“Namor”, de Ludwig Goransson

A faixa que apresenta o vilão de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é uma verdadeira “viagem” pelo universo do personagem.

Com batidas africanas e uma pitada de mistério, a composição explora lados extremos e bem condizentes com a postura de Namor (Tenoch Huerta) em diferentes partes do longa-metragem.


5.“They Want It, But No”, de Tobe Nwigwe e Fat Nwigwe

Os rappers norte-americanos marcam presença na trilha sonora do novo filme de Pantera Negra em um momento tenso. A perseguição da polícia contra Shuri (Letitia Wright), Okoye (Danai Gurira) e Riri Williams (Dominique Thorne).

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Assista a Pantera Negra: Wakanda para Sempre nos cinemas

O novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias das salas de exibição.

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