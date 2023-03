As 5 cenas de O Rei Leão que marcaram sua infância

Relembre alguns dos momentos que ficaram para sempre na memória e no coração dos fãs deste filme de animação. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Quase 30 anos se passaram desde o lançamento do filme O Rei Leão, em 1994 e, de lá para cá, a animação, disponível no Disney+, segue emocionando pessoas de todas as idades.

Além de suas canções famosas – incluindo a vencedora do Oscar® “Can You Feel The Love Tonight”, de Elton John e Tim Rice – o longa também traz cenas que marcaram a infância e a vida de muita gente.

Relembre a seguir, cinco momentos inesquecíveis da versão animada de O Rei Leão.







A sequência de abertura de O Rei Leão





O filme O Rei Leão já mostrou o quanto iria conquistar o público em suas cenas iniciais. Na sequência de abertura, ao som de “The Circle of Life” (“Ciclo Sem Fim”), todos os animais da savana se agrupam em frente a uma pedra.

Em seguida, Simba, filho do leão Mufasa, é apresentado pelo babuíno Rafiki a todos os presentes.





A conversa entre Mufasa e Simba





Ainda no começo da animação, há um dos momentos mais icônicos da obra. É quando Simba e seu pai, Mufasa, vão ao amanhecer para o alto da pedra.

Lá, enquanto o sol levanta, Mufasa diz ao filhote “Tudo o que a luz toca faz parte do nosso reino”.





A morte de Mufasa





Assim como O Rei Leão tem cenas inspiradoras, também tem trechos marcantes por seu teor dramático. E certamente, a morte de Mufasa é uma das sequências que ainda hoje arranca lágrimas do público.

Trata-se do momento em que, traído por seu irmão Scar, Mufasa cai de um desfiladeiro. E, em seguida, Simba o encontra, com seu tio o culpando pela morte do pai.







Hakuna Matata: o encontro entre Simba, Timão e Pumba





Impossível falar em cenas marcantes de O Rei Leão sem mencionar a canção entoada por Timão e Pumba enquanto eles explicam ao pequeno Simba sua filosofia de vida de deixar os problemas do passado para trás: Hakuna Matata!





O reencontro entre Simba e Nala





O tempo passou e o pequeno Simba agora é um leão adulto, que vive na floresta junto a seus amigos Timão e Pumba. No entanto, um dia Pumba é perseguido por uma leoa.

Ao defendê-lo da ameaça, Simba descobre que, na verdade, a leoa é Nala, sua amiga de infância. E, ao som de “Can You Feel The Love Tonight” (“Nessa Noite o Amor Chegou”), os dois se apaixonam.





Assista a O Rei Leão no Disney+





Veja e reveja todas essas cenas inesquecíveis na animação O Rei Leão, disponível no Disney+. Aproveite para se emocionar ainda mais com a versão em live-action dessa linda história, também disponível no serviço de streaming.