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As 5 cenas de O Rei Leão que marcaram sua infância

21 de fevereiro de 2023
21 de fevereiro de 2023

Relembre alguns dos momentos que ficaram para sempre na memória e no coração dos fãs deste filme de animação. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Quase 30 anos se passaram desde o lançamento do filme O Rei Leão, em 1994 e, de lá para cá, a animação, disponível no Disney+, segue emocionando pessoas de todas as idades. 

Além de suas canções famosas – incluindo a vencedora do Oscar®Can You Feel The Love Tonight”, de Elton John e Tim Rice – o longa também traz cenas que marcaram a infância e a vida de muita gente.

Relembre a seguir, cinco momentos inesquecíveis da versão animada de O Rei Leão.

O Rei Leao


A sequência de abertura de O Rei Leão

O filme O Rei Leão já mostrou o quanto iria conquistar o público em suas cenas iniciais. Na sequência de abertura, ao som de “The Circle of Life” (“Ciclo Sem Fim”), todos os animais da savana se agrupam em frente a uma pedra.

Em seguida, Simba, filho do leão Mufasa, é apresentado pelo babuíno Rafiki a todos os presentes. 

A conversa entre Mufasa e Simba

Ainda no começo da animação, há um dos momentos mais icônicos da obra. É quando Simba e seu pai, Mufasa, vão ao amanhecer para o alto da pedra.

Lá, enquanto o sol levanta, Mufasa diz ao filhote “Tudo o que a luz toca faz parte do nosso reino”.

A morte de Mufasa

Assim como O Rei Leão tem cenas inspiradoras, também tem trechos marcantes por seu teor dramático. E certamente, a morte de Mufasa é uma das sequências que ainda hoje arranca lágrimas do público.

Trata-se do momento em que, traído por seu irmão Scar, Mufasa cai de um desfiladeiro. E, em seguida, Simba o encontra, com seu tio o culpando pela morte do pai.

O Rei Leao


Hakuna Matata: o encontro entre Simba, Timão e Pumba

Impossível falar em cenas marcantes de O Rei Leão sem mencionar a canção entoada por Timão e Pumba enquanto eles explicam ao pequeno Simba sua filosofia de vida de deixar os problemas do passado para trás: Hakuna Matata!

O reencontro entre Simba e Nala

O tempo passou e o pequeno Simba agora é um leão adulto, que vive na floresta junto a seus amigos Timão e Pumba. No entanto, um dia Pumba é perseguido por uma leoa.

Ao defendê-lo da ameaça, Simba descobre que, na verdade, a leoa é Nala, sua amiga de infância. E, ao som de “Can You Feel The Love Tonight” (“Nessa Noite o Amor Chegou”), os dois se apaixonam. 

Assista a O Rei Leão no Disney+

Veja e reveja todas essas cenas inesquecíveis na animação O Rei Leão, disponível no Disney+. Aproveite para se emocionar ainda mais com a versão em live-action dessa linda história, também disponível no serviço de streaming.

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