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NOVIDADES DISNEY

As 5 coisas que você precisa saber sobre Elementos, nova animação da Disney e Pixar

5 de junho de 2023
5 de junho de 2023

O filme Elementos aborda temas universais e relevantes de maneira leve e divertida. Já se programe para não perder a estreia no cinema!


As grandes estreias da Disney no cinema não param. Menos de um mês após o lançamento de A Pequena Sereia, o público poderá conhecer outra fascinante história: Elementos!

Confira abaixo cinco fatos que você precisa saber sobre a animação da Disney e Pixar – e que vão te deixar ainda mais curioso para vê-la!

Elementos

1. Qual a história de Elementos


A história é ambientada na Cidade Elemento, onde personagens dos quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia. 

Para que o equilibrio e a ordem se mantenham, a cidade tem uma regra clara: elementos diferentes não devem se misturar

No entanto, a amizade entre Faísca, uma jovem do elemento fogo, e Gota, do elemento água, vai colocar essa crença à prova. 

2. A mensagem de Elementos


Como a maioria dos filmes da Disney e Pixar, Elementos toca em temas universais e importantes para o público. 

Entre eles estão o respeito à diversidade, a importância da inclusão na sociedade, a convivência com as diferenças e o papel das relações familiares na vida das pessoas.

ELEMENTOS

3. O diretor de Elementos é o mesmo de O Bom Dinossauro


O responsável pela direção de Elementos é o cineasta Peter Sohn, o mesmo que dirigiu O Bom Dinossauro (2015). 

De acordo com o The Official Disney Fan Club, parte da história e dos personagens do filme foi inspirada na infância do diretor em uma comunidade de imigrantes sul-coreanos do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Eu tentei captar a ideia de pessoas de outros lugares que se reúnem para criar uma vida para elas mesmas. Esse foi o gancho emocional para mim, o fato de meus pais terem vindo de outro lugar para criar uma vida melhor para nós”, disse segundo o The Official Disney Fan Club

4. Elementos teve estreia mundial no Festival de Cannes


O Festival de Cannes, realizado anualmente na França, é considerado o mais importante no meio cinematográfico e Elementos marcou presença por lá!

O filme foi exibido no encerramento da programação do festival, no dia 27 de maio. Parte da equipe, incluindo o diretor Peter Sohn, esteve pessoalmente em Cannes, segundo comunicado oficial.

5. Quando estreia Elementos no cinema


Elementos chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 22 de junho. Já se programe para assistir com os filhos e toda a família!

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