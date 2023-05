As 5 coisas que você precisa saber sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Elenco e equipe falam sobre a produção que já está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Abrindo portas para a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já está disponível no Disney+!

A produção traz Paul Rudd novamente no papel de Scott Lang, super-herói que mostra que, em termos de coragem e esperteza, tamanho definitivamente não é documento.

Que tal conferir, então, alguns fatos curiosos sobre o longa – e do ponto de vista de quem participou da produção?





Homem-Formiga é um filme, antes de tudo, sobre família





Mais do que os personagens, o grande fio condutor da franquia Homem-Formiga é, basicamente, o fato dele ser uma história sobre família.

“É uma história geracional sobre uma família de super-heróis. Scott Lang – que não é bilionário ou super cientista – sendo sugado para este mundo, e Hope Van Dyne, que é a filha de dois super-heróis”, explicou Peyton Reed, diretor do longa, em entrevista ao site D23.com.

Reed destaca, ainda, que para Scott é de suma importância equilibrar as responsabilidades dele como super-herói com sua vida profissional, principalmente porque ele quer estar presente na vida de sua filha Cassie (Kathryn Newton).

“Em Quantumania, uma das coisas que fizemos foi ampliar essa história e começar a falar dos segredos que os parentes guardam, das coisas que não contam uns aos outros”, observou o diretor.





O Reino Quântico é um grande e importante mistério



Para Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel Studios, a ideia do Reino Quântico é algo que vem sendo trabalhado desde o primeiro filme do Homem-Formiga.

Foi este Reino que, por sugestão de Scott, permitiu que os Vingadores viajassem no tempo em Vingadores: Ultimato (2019), sendo um ponto essencial no filme.

“Também nos permitiu ter toda essa coisa quântica nesse filme, no qual vamos a um ponto que apenas Janet (Michelle Pfeiffer) havia visto antes”, destacou Feige.

“Existe um universo inteiro abaixo da superfície onde encontramos, com todos os tipos de personagens divertidos e loucos”, finalizou o presidente da Marvel Studios.





Há muito o que ser dito entre Janet e Hank





Após passar anos presa no Reino Quântico, Janet enfim está de volta e tudo o que ela quer é aproveitar ao máximo os momentos ao lado de sua família.

Contudo, ela se vê obrigada a revelar o que aconteceu enquanto esteve longe – e mais: a fazê-lo "em um lugar onde ela esperava nunca mais ver", disse Michelle Pfeiffer ao D23.com.

A atriz acrescentou: "Acho que há muitas surpresas para a família – para alguns mais do que para os outros. Talvez algumas escolhas fossem questionáveis, mas eles são uma família muito misericordiosa.”





Ajudar a derrotar Thanos não mudou a essência de Scott Lang



O fato de lutar ao lado dos super-heróis mais poderosos da Terra não alterou quem Scott é e sempre foi.

“Gosto do fato de que ele faz parte de um grupo com algumas pessoas impressionantes – super-heróis! –, e ele é o primeiro a dizer: 'O que estou fazendo aqui? Isso não faz o menor sentido'.”, revela o ator Paul Rudd, acrescentando que o foco de Lang é ser um bom pai.





A evolução de Hope como Vespa e como mulher





Hope Van Dyne era “uma mulher muito fria, distante e muito isolada” no primeiro filme, segundo a própria Evangeline Lilly, que a interpreta. No entanto, em Quantumania, é importante observar o quanto seu relacionamento consigo e com as pessoas que a rodeiam, evoluiu.

Hope “consertou o seu relacionamento com o pai, reencontrou sua mãe que estava há muito tempo perdida, se apaixonou por Scott e se tornou a madrasta de Cassie. Sua vida é cheia de relacionamentos e cheia de amor”, destacou Lilly ao D23.com.

Isso fica bem claro neste terceiro filme, através do trabalho que ela faz, agora como líder da Fundação Pym Van Dyne, que utiliza a revolucionária partícula Pym de maneiras inovadoras e com fins humanitários.





