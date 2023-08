As 5 comédias de terror no Disney+ para quem gostou de Mansão Mal-Assombrada

No Disney+, uma múmia volta à vida, um vampiro vai a um encontro romântico, bruxas viajam no tempo… E as sugestões não param por aí!



Comédia e terror combinam? Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney em exibição nos cinemas, mostra que sim!

Na história do longa-metragem, um grupo de especialistas espirituais é chamado para uma mansão onde devem combater os invasores sobrenaturais que estão tirando a paz de Gabbie (Rosario Dawson) e seu filho Travis (Chase Dillon).

Se você já viu o filme, saiba que o Disney+ tem outros títulos que vão na mesma linha de abordar elementos clássicos do terror de maneira leve e divertida, indo para o lado da comédia.

Confira cinco deles:





1. Abracadabra acompanha a história de um trio de bruxas



Dirigido por Kenny Ortega (de High School Musical) e estrelado pelo icônico trio formado pelas atrizes Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi, Abracadabra (1993) é um clássico da Disney.

O longa narra a história de três bruxas do século 17 que são acidentalmente trazidas por um garoto desavisado ao presente e, agora, planejam lançar um feitiço contra a atual cidade de Salem para reaver sua juventude.

Em 2022, Abracadabra ganhou uma continuação, também disponível no Disney+.





2. Conheça um cinema mal-assombrado em O Fantasma do Megaplex



O adolescente Pete Riley (Taylor Handley) trabalha como gerente assistente em um cinema que dizem ser assombrado por um fantasma.

Enquanto Pete e os demais funcionários estão se preparando para uma estreia com artistas famosos, uma série de ocorrências peculiares desperta o mito do fantasma.

Será que existe realmente algo de sobrenatural ali? Assista a O Fantasma do Megaplex (2000) para descobrir!





3. Mamãe Saiu Com um Vampiro é uma comédia de terror que vai te conquistar



Adam (Matthew O'Leary) conseguiu ingressos para o melhor show do ano. Já a sua irmã Chelsea (Laura Vandervoort) marcou de sair com um garoto da escola. O problema é que os dois irmãos estão de castigo em casa.

Para conseguirem deixar a própria casa escondidos da mãe Lynette (Caroline Rhea), eles arrumam um encontro para ela, mas descobrem que o pretendente é um vampiro – interpretado por Charles Shaughnessy.

Mamãe Saiu Com um Vampiro (2000) diverte com sua trama criativa e é um entretenimento perfeito!





4. Patrulha das Almas mostra que os fantasmas existem



Em Patrulha das Almas (2002), Ian (Mark Rendall) e Claire Carlyle (Kat Dennings) vão à sua cidade natal de infância, Steeple Falls, para o funeral de seu amado avô Frank (Gary Reineke).

Enquanto a pequena cidade se prepara para o Festival de Halloween, Ian e Claire ficam assustados ao saber que os fantasmas realmente existem!

Para piorar, eles descobrem que o espírito raivoso da antiga lenda de Zachariah Kull não permitirá que a alma de seu falecido avô descanse em paz.





5. O Dia das Bruxas nunca foi tão divertido quanto em Under Wraps: Uma Múmia no Halloween



Marshall (Malachi Barton), Gilbert (Christian J. Simon) e Amy (Sophia Hammons) são três amigos de 12 anos de idade que descobrem uma múmia no porão de um vizinho. Acidentalmente, eles acabam ressuscitando a criatura e dão a ela o nome carinhoso de Harold.

O grupo, agora, precisa devolvê-la ao seu túmulo antes da meia-noite do Dia das Bruxas e devem fazer isso sem que os adultos descubram o que aconteceu.

Depois de ver Under Wraps: Uma Múmia no Halloween (2021), aproveite para assistir à sua continuação lançada em 2022 e também disponível no Disney+.