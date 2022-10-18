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5 curiosidades inusitadas sobre Ryan Reynolds, o protagonista de Deadpool 

18 de outubro de 2022
18 de outubro de 2022

Conheça mais sobre o ator famoso por protagonizar a franquia de Deadpool, que está no Disney+, e outras produções hollywoodianas.  


Um dos atores mais populares do cinema, Ryan Reynolds é a estrela de Deadpool, franquia do anti-herói que já conta com dois filmes – ambos disponíveis no Disney+.

Com mais de 100 produções em seu currículo, o canadense é um dos artistas mais amados da geração atual e já foi indicado a 59 prêmios, como ao Globo de Ouro® de Melhor Ator por Deadpool.

Muito além de seu gingado em cena, Ryan Reynolds chama a atenção por ser fortemente ligado às redes sociais. Em seu perfil no YouTube, por exemplo, Ryan fala sobre os bastidores de Deadpool 3, um de seus futuros projetos muito aguardado pelos fãs.

Então, conheça mais cinco curiosidades da vida e carreira de Ryan Reynolds:

Ryan Reynols


Ryan Reynolds tem medo de viajar de avião

Ryan Rodney Reynolds nasceu em Vancouver, Canadá, em 23 de outubro de 1976, e tem 45 anos atualmente. Em diversas entrevistas, o ator relatou que sente medo de altura e de viajar de avião.

Isso tudo porque, aos 19 anos, ele saltou de paraquedas e o equipamento não funcionou corretamente, fazendo com que ele caísse por cerca de 8 quilômetros em queda livre até conseguir acionar o instrumento reserva, conforme relatado ao site da revista Glamour inglesa.


Ryan Reynolds é dono de um time de futebol

Em fevereiro de 2021, Ryan Reynolds se tornou proprietário do Wrexham AFC, time de futebol do País de Gales, no Reino Unido.

Ele divide o time com o também ator Rob McElhenney e a dupla investiu mais de 2 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 12 milhões atualmente).

O time está na quinta divisão do futebol inglês e teve sua jornada administrada pelos atores narrada no documentário Welcome to Wrexham.

Ryan Reynols


Ryan Reynolds duas vezes na Marvel

A pluralidade de Ryan Reynolds nas telas – passando por diferentes gêneros – também é vista dentro do universo Marvel.

Ele é um dos poucos nomes do cinema que pode dizer que viveu dois personagens dentro do Universo Cinematográfico Marvel: Deadpool e Hannibal King, no filme Blade: Trinity.


Ryan Reynolds é um maridão

Ryan Reynolds é casado desde 2012 com Blake Lively, atriz conhecida por ter estrelado como protagonista de uma famosa série teen que a projetou em Hollywood. Os dois se conheceram nos bastidores de uma filmagem, em 2011, e são pais de três filhos: James, 7 anos; Inez, de 5; e Betty, de 2.


Ryan Reynolds gravou no Sri Lanka

Ryan Reynolds gravou seu primeiro trabalho para o cinema no Sri Lanka. Em Ordinary Magic, ele vivia um jovem criado na Índia por seu pai.

Para a produção, ele precisou morar três meses no sul asiático, no meio do período em que o país enfrentava uma guerra civil.


Veja Deadpool no Disney+

Não deixe de assistir aos dois primeiros filmes de Deadpool e Deadpool 2 no Disney+. Outros longas de Ryan Reynolds, como Protegendo o Inimigo, Free Guy – Assumindo o Controle e A Proposta também podem ser vistos no Combo+ para quem tem Star+.

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