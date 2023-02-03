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As 5 curiosidades sobre as princesas da Disney que talvez você não soubesse

3 de fevereiro de 2023
3 de fevereiro de 2023

Você sabe quem foi a primeira Princesa da Disney? E o tamanho do cabelo da Rapunzel? Descubra isso e muito mais a seguir:


O universo Disney remete os fãs a diversas fábulas, mas provavelmente, a mais marcante delas sejam as histórias de princesas. Branca de Neve, Aurora, Cinderela, Bela, Ariel e Jasmine são apenas algumas das Princesas da Disney queridinhas pelo público.

Que tal conhecer, então, certas curiosidades sobre essas adoráveis e adoradas personagens?

Branca de Neve


A Primeira Princesa da Disney foi Branca de Neve

O filme Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem de animação a ser feito pelo estúdio, o que transformou a jovem de pele clara como a neve e cabelos pretos como o ébano, a primeira Princesa da Disney.

Lançada em 1937, a produção encantou o público com a história da princesa Branca de Neve, que é perseguida por sua madrasta má, mas conta com a ajuda de sete adoráveis pequenos amigos.

Ariel


Ariel, de A Pequena Sereia, tem seis irmãs

A jovem de longos cabelos ruivos que vive nas profundezas do mar é filha do Rei Tritão. Contudo, Ariel tem seis irmãs. Elas se chamam Attina, Adella, Arista, Andrina, Alana e Aquata.

Bela


Bela, de A Bela e a Fera, é a única a vestir azul em sua cidade

Eis um detalhe bem curioso que poucos podem ter reparado: na animação A Bela e A Fera, de 1991 , apenas a personagem Bela usa roupas na cor azul.

No entanto, à medida que ela e Fera se apaixonam, as cores de seu figurino vão mudando para tons mais quentes, até aparecer o icônico vestido amarelo-dourado que ela usa na cena do baile com seu temido companheiro de dança.

Pocahontas


Pocahontas é a primeira Princesa da Disney inspirada em uma figura histórica

Em junho de 1995, o filme Pocahontas estreava nos cinemas trazendo uma das mais diferentes Princesas da Disney até hoje. Pocahontas foi a primeira personagem do estúdio a ser inspirada em uma pessoa que realmente existiu.

Enrolados


O cabelo de Rapunzel, de Enrolados, tem cerca de 20 metros

Os fios dourados de Rapunzel, em Enrolados, animação de 2011, chamaram a atenção do público. Pois bem: um dado curioso sobre eles é que medem cerca de 20 metros de comprimento e foram desenhados fio a fio, totalizando mais de 100 mil fios.

Se colocados um ao lado do outro, de ponta a ponta, os fios de cabelo de Rapunzel alcançariam cerca de 300 quilômetros.

Lembre-se que todas as Princesas da Disney se encontram em um só lugar: o Disney+. O serviço de streaming traz animações, curtas e especiais sobre essas personagens. 

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