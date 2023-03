As 5 curiosidades sobre Danai Gurira, atriz que vive Okoye em Pantera Negra

A General Okoye se destaca na trama de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, em cartaz nos cinemas. Conheça mais detalhes da vida da atriz.

Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, o clima é de muita tensão. Uma das personagens que vive as inúmeras reviravoltas da trama é a General Okoye, interpretada por Danai Gurira. Ela retorna a viver a líder da guarda de Wakanda no segundo filme da franquia.

Além dos dois longas de Pantera Negra, a atriz participou de outras produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com o mesmo personagem, como Vingadores: Ultimato e Vingadores: Guerra Infinita.









Ao todo, Danai já integrou o elenco de mais de 20 filmes e séries. Descubra, abaixo, mais detalhes da vida e carreira da atriz:



Danai Gurira nasceu em 1978

Danai Gurira nasceu em Grinnell, Iowa, nos Estados Unidos, no dia 14 de fevereiro de 1978. Apesar de ter nascido em território norte-americano, ela viveu no Zimbábue, na África – terra natal de seus pais – entre os 5 anos de idade e a faculdade. Ao voltar aos EUA, Danai cursou psicologia social no Macalester College.



Danai Gurira já tinha trabalhado com Lupita

Antes mesmo de estrelar Pantera Negra, Danai já tinha trabalhado com Lupita Nyong'o, a Nakia da franquia do super-herói. A intérprete de Okoye escreveu a peça Eclipsed, que teve o papel principal defendido por Lupita. Eclipsed, inclusive, foi indicada ao Prêmio Tony de Melhor Peça de 2016.









Danai Gurira fala quatro idiomas

Por ter pais naturais do Zimbábue, Danai foi estimulada a praticar diferentes idiomas desde pequena. Ela é fluente em quatro idiomas: inglês, francês, shona (do Zimbábue) e xhosa básico (idioma que é um dos oficiais da África do Sul). O nome da atriz também tem um significado especial: Danai, em shona, quer dizer "amar uns aos outros".



Danai Gurira está em The Walking Dead

Entre seus trabalhos mais relevantes, Danai interpretou Michonne na série The Walking Dead. Por sua atuação na produção, a atriz foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante de Televisão em 2016 e 2019.









Danai Gurira fundou duas ONGs

Danai também tem uma veia social forte. Segundo o site IMDB.com, ela é fundadora da Love Our Girls, organização sem fins lucrativos que procura destacar o papel das mulheres em todo o mundo.

Ela também é cofundadora da Almasi Arts Inc., organização dedicada a apoiar a educação artística no Zimbábue.



Assista a Danai Gurira em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A atriz que vive Okoye está em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. O filme está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!