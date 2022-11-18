Cancel
Novidades Disney+

As 5 curiosidades sobre Danai Gurira, atriz que vive Okoye em Pantera Negra

18 de novembro de 2022
18 de novembro de 2022

A General Okoye se destaca na trama de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, em cartaz nos cinemas. Conheça mais detalhes da vida da atriz.


Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, o clima é de muita tensão. Uma das personagens que vive as inúmeras reviravoltas da trama é a General Okoye, interpretada por Danai Gurira. Ela retorna a viver a líder da guarda de Wakanda no segundo filme da franquia.

Além dos dois longas de Pantera Negra, a atriz participou de outras produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com o mesmo personagem, como Vingadores: Ultimato e Vingadores: Guerra Infinita.


Ao todo, Danai já integrou o elenco de mais de 20 filmes e séries. Descubra, abaixo, mais detalhes da vida e carreira da atriz:


Danai Gurira nasceu em 1978

Danai Gurira nasceu em Grinnell, Iowa, nos Estados Unidos, no dia 14 de fevereiro de 1978. Apesar de ter nascido em território norte-americano, ela viveu no Zimbábue, na África – terra natal de seus pais – entre os 5 anos de idade e a faculdade. Ao voltar aos EUA, Danai cursou psicologia social no Macalester College.


Danai Gurira já tinha trabalhado com Lupita

Antes mesmo de estrelar Pantera Negra, Danai já tinha trabalhado com Lupita Nyong'o, a Nakia da franquia do super-herói. A intérprete de Okoye escreveu a peça Eclipsed, que teve o papel principal defendido por Lupita. Eclipsed, inclusive, foi indicada ao Prêmio Tony de Melhor Peça de 2016.


Danai Gurira fala quatro idiomas

Por ter pais naturais do Zimbábue, Danai foi estimulada a praticar diferentes idiomas desde pequena. Ela é fluente em quatro idiomas: inglês, francês, shona (do Zimbábue) e xhosa básico (idioma que é um dos oficiais da África do Sul). O nome da atriz também tem um significado especial: Danai, em shona, quer dizer "amar uns aos outros".


Danai Gurira está em The Walking Dead

Entre seus trabalhos mais relevantes, Danai interpretou Michonne na série The Walking Dead. Por sua atuação na produção, a atriz foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante de Televisão em 2016 e 2019.


Danai Gurira fundou duas ONGs

Danai também tem uma veia social forte. Segundo o site IMDB.com, ela é fundadora da Love Our Girls, organização sem fins lucrativos que procura destacar o papel das mulheres em todo o mundo.

Ela também é cofundadora da Almasi Arts Inc., organização dedicada a apoiar a educação artística no Zimbábue.


Assista a Danai Gurira em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A atriz que vive Okoye está em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. O filme está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set