As 5 curiosidades sobre Indiana Jones e o Templo da Perdição

Após o grande sucesso de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, não demorou para que Harrison Ford voltasse a viver o destemido arqueólogo em Indiana Jones e o Templo da Perdição.

Lançado em 1984, nem todo mundo sabe, mas a produção é uma pré-sequência do primeiro filme da franquia. Ou seja, conta uma história anterior à ocorrida em Caçadores da Arca Perdida.

Mas esse não é o único fato curioso sobre o longa. Confira a seguir outras cinco curiosidades sobre o filme de Steven Spielberg:





Indiana Jones e o Templo da Perdição quase teve outro nome



Originalmente, o nome da produção era Indiana Jones e o Templo da Morte. Somente oito dias antes do início das filmagens o título foi mudado para o que conhecemos.

Este também foi o primeiro longa da franquia a ter “Indiana Jones” no nome, uma vez que o primeiro filme foi lançado apenas como Caçadores da Arca Perdida – e o nome do personagem foi inserido no título somente depois.









Os protagonistas foram inspirados em animais de estimação



No filme, Harrison Ford, Kate Capshaw e Ke Huy Quan interpretam, respectivamente, Indiana Jones, Willie Scott e Short Round. O que poucos sabem é que esses nomes foram inspirados nos animais de estimação dos criadores da franquia.

Indiana é o nome do cachorro malamute do Alasca de George Lucas, o produtor executivo do longa. Já Willie era o nome do cocker spaniel do diretor, Steven Spielberg. E, por fim, Short Round era o nome do cão dos roteiristas Willard Huyck e Gloria Katz.





Ke Huy Quan não faria o teste para participar do filme



Falando em Ke Huy Quan, o ator tinha apenas seis anos quando emigrou do Vietnã para os Estados Unidos com sua família. Aos 11 anos, foi acompanhar seu irmão em uma audição para O Templo da Perdição.

Contudo, foi ele mesmo quem chamou a atenção dos cineastas, conquistando, assim, o memorável papel de Short Round.









A cena da ponte tinha que dar certo de primeira



Realizar um filme de ação e aventura é um complexo desafio para a equipe de cinema, e com Indiana Jones e o Templo da Perdição não foi diferente. A cena em que a ponte se quebra, por exemplo, tinha que dar certo logo na primeira tomada.

A sequência foi realizada no nono dia de filmagem. Todas as câmeras disponíveis foram colocadas no local. Até o próprio George Lucas operou uma delas. Explosivos foram ligados aos cabos que seguravam a ponte e manequins mecânicos foram colocados no lugar dos atores.

Com apenas uma única ponte disponível, não havia margem para erros. A explosão aconteceu perfeitamente e tudo foi capturado com sucesso pela equipe de filmagem.



Você pegou essa referência a Star Wars?



Logo no início da produção, Indiana vai a uma boate em Xangai e, no letreiro, é possível ler que o local se chama Club Obi Wan. Sim, esta é uma homenagem ao Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, de Star Wars.







