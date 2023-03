As 5 curiosidades sobre Maarva, a mãe de Cassian Andor interpretada por Fiona Shaw

Conheça mais detalhes sobre a história da personagem, um dos destaques de Andor, série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Em Andor, uma das personagens mais importantes da trama é Maarva, a mãe adotiva de Cassian (Diego Luna).

Interpretada por Fiona Shaw, a matriarca possui uma história até então pouco explorada – o que vem mudando com o material inédito que se pode ver na série. Andor tem episódios novos semanalmente com exclusividade no Disney+.

Veja 5 curiosidades de Maarva:

Maarva faz sua estreia em Andor

Maarva é membro das Filhas de Ferrix e é reverenciada pela perspicácia de sua mente e firmeza de espírito. Mesmo com a saúde debilitada, ela é muito independente.

Ela também é mais velha e viveu por décadas no planeta Ferrix, suportando numerosos abusos de poder nas mãos do Império. Sua história é pouco conhecida até o lançamento de Andor, série que marca a estreia da personagem na saga Star Wars.

Maarva “salvou” Cassian

Em entrevista ao site oficial da Disney, a atriz Fiona Shaw acredita que a relação de Cassian e Maarva é uma via de mão-dupla. Apresentada no início de Andor como a mãe adotiva de Cassian, ela conta que o fato de ter resgatado o jovem quando ele ainda era bebê diz muito sobre a personagem.

“Como todos esses relacionamentos, você tem a sensação de que Maarva poderia ter salvado a criança, mas a criança também poderia ter salvado Maarva. Ele deu para Maarva seu propósito, amor. No fim, deu a ela alguém para amar e cuidar pelos próximos 10 ou 20 anos enquanto crescia”, diz Shaw.

Maarva é conhecida por sua lealdade

Um dos traços mais marcantes de Maarva é a lealdade que ela sente por Ferrix e pela comunidade que ali vive. Mesmo diante da ameaça do Império, ela se recusa a sair de casa. “O valor da comunidade se torna cada vez mais importante à medida que a série avança”, opina Shaw, ao site da Disney.

Maarva é multifacetada

Em Andor, Maarva é conhecida por suas diferentes posições de vida: ela é mãe, viúva e líder. Segundo Fiona Shaw, em entrevista à Disney, Maarva está começando a ver o mundo de forma diferente aos poucos.

“Ela teve que engolir muito orgulho ao longo dos anos. E nos encontramos com ela em um ponto em que talvez isso esteja se tornando realmente insustentável”, complementa a atriz irlandesa.

Maarva fez viagens de salvamento

O site oficial de Star Wars aponta que Maarva fez várias viagens de salvamento em sua juventude com o marido, Clem. Eles visitaram mundos dispersos atrás de tecnologia.

Assista a Maarva em Andor

Maarva é um dos personagens mais aclamados de Andor, série que vem ganhando episódios semanalmente no Disney+.