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As 5 curiosidades sobre os sons de Wall-E, da Disney e Pixar

5 de junho de 2023
5 de junho de 2023

A história do simpático robô ganhou o coração do público com sons divertidos e curiosos!


Grande sucesso da Pixar em parceria com a Disney, a animação WALL-E teve uma aposta ousada – mas que conquistou o público. Parte do início do filme de animação não tem diálogos, apenas sequências de bipes, boops e claques nas interações entre WALL-E e EVA.

Por outro lado, o charme da produção – disponível no Disney+ – são justamente seus sons robóticos e eletrônicos. Tais elementos foram criados por Ben Burtt, premiado designer de som e voz.

Descubra a seguir, então, algumas curiosidades sobre Ben e os sons de WALL-E:


Criador dos sons de WALL-E iniciou a carreira em Star Wars


Considerado o pai do design de som moderno, Ben Burtt iniciou sua carreira na área na década de 1970, justamente com Star Wars

Curiosamente, uma das intenções dos criadores de WALL-E era que o robozinho prestasse homenagem à R2-D2, icônico dróide da franquia, então, ninguém melhor do que Ben para assumir o posto! 

Alguns sons de WALL-E são gravações da natureza


Apesar de toda a tecnologia existente no quesito som, Burtt ainda é um pouco “à moda antiga”. Ele gosta de coletar sons do mundo para utilizar em suas produções. Em WALL-E, o som do vento na Terra, por exemplo, é composto por gravações das Cataratas do Niágara.

“Quando você usa sons coletados no mundo exterior e os traz para um filme de ficção científica, você obtém a credibilidade desses sons para vender ao público a realidade do que é realmente apenas um mundo fantástico”, disse ele em entrevista ao site Disney.com.

Vozes reais também foram utilizadas para os componentes eletrônicos do filme

Nem tudo são ruídos de coisas na produção. A voz de WALL-E na versão original em inglês, por exemplo, é a do próprio Ben – processada em um computador. 

EVA é dublada por Elissa Knight, funcionária da Pixar. Ela teve a voz gravada e processada também via computador. 


Recursos clássicos de sonoplastia também foram utilizados

Alguns objetos comumente utilizados para fazer sonoplastia também fizeram parte dos sons de WALL-E. O som da nave espacial decolando, por exemplo, foi feito com uma folha de trovão clássica – uma chapa de metal utilizada para sons de tempestade. 

O ruído de compactação do robozinho é a gravação do som de um carro sendo esmagado em um depósito de lixo. Já os cliques da baratinha de estimação de WALL-E são gravações de algemas enquanto o ruído de limpeza de MO é o som de um barbeador elétrico.

Criar os sons de WALL-E envolveu mais arquivos de áudio que outras franquias famosas

Ben Burtt tem em seu currículo produções grandiosas como a própria trilogia original de Star Wars, como dito anteriormente. Contudo, seu trabalho em WALL-E envolveu milhares de sons.

Foram criados 2.400 arquivos de áudio para a animação. Isso é muito mais do que todos os sons que ele criou para os três primeiros filmes da franquia Indiana Jones, por exemplo. 

Para dar uma ideia, para Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança, que também se passa no espaço, ele criou cerca de 800 arquivos apenas. 

Veja e reveja WALL-E no Disney+

Depois de tanto ler sobre os divertidos e curiosos sons de WALL-E, agora é hora de dar play nessa obra-prima da Pixar e da Disney! Além dessa, todas as produções da Pixar também estão disponíveis no Disney+!

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