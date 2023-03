5 curiosidades sobre Pantera Negra que talvez você não saiba

Entre no clima da estreia da nova produção da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda para Sempre.





No dia 10 de novembro, os olhos se voltam novamente para Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção da Marvel Studios chega aos cinemas prometendo ser uma grande homenagem ao legado de T’Challa, vivido por Chadwick Boseman.

Para celebrar, então, essa importante produção, veja a seguir algumas curiosidades e fatos dos bastidores de Pantera Negra (2018):









Danai Gurira foi a primeira do elenco feminino de Pantera Negra a raspar a cabeça

O Pantera Negra é protegido por uma guarda especial, chamada de Dora Milaje. E a líder desse grupo é Okoye, interpretada por Danai Gurira. A atriz contou em entrevista oficial que se empolgou com a ideia de raspar o cabelo. Contudo, quando chegou o dia, hesitou um pouco.

“Fui a primeira a raspar a cabeça e, em teoria, parecia incrível. E então chegou o dia e eu fiquei tipo, 'É hoje?'”, disse ela. No entanto, à medida que as outras atrizes faziam o mesmo, Danai afirmou se sentir mais poderosa com o “novo look”.

"O orgulho começou a crescer", contou. "O orgulho em torno desse tipo de aceitação, desse símbolo de poder nas mulheres. Foi tão subversivo e é tão subversivo da maneira certa. Você não precisa ter cabelo para ser bonita."









Gravar Pantera Negra foi um projeto muito especial para Ryan Coogler

O diretor Ryan Coogler – que também assume a direção de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – tem um envolvimento muito pessoal com esse projeto.

Na seção Extras de Pantera Negra no Disney+, há um clipe em que Coogler fala que, como fã de quadrinhos e de filmes baseados em quadrinhos, ele queria ver mais personagens parecidos com ele, sua família e amigos nas telas.

"Uma das coisas mais importantes para mim, no filme, foi tratar o tema 'O que significa ser africano'. Foi o que eu tentei responder a mim mesmo, não só como artista, mas também como pessoa", pontuou ele.









Letitia Wright amou todos os itens inventados por Shuri

Cientista-líder de Wakanda e irmã mais nova de T’Challa/Pantera Negra, Shuri é interpretada pela atriz Letitia Wright. Quando a equipe de produção pediu para ela escolher qual era a sua invenção favorita de Shuri, a atriz contou, em entrevista oficial, que foi difícil escolher.

"Eu criei todos eles, certo?", brincou. Mas ao final, ela elegeu dois favoritos: "Acho o traje de T'Challa muito bonito. Mas acho que as manoplas são muito legais, porque são sua coisinha pessoal."





As gravações de Pantera Negra tinham momentos de muita diversão

Toda a equipe de produção, direção e elenco entregou trabalhos impressionantes neste longa. Mas isso não quer dizer que tudo era extremamente sério o tempo todo.

Na seção de Extras do filme no Disney+ há um divertido clipe com cerca de dois minutos com os famosos erros de gravação e momentos de descontração entre os atores.









Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar®

O esforço em conjunto das diferentes pessoas envolvidas no filme foi recompensado. Não apenas Pantera Negra acabou aclamado pelo público e pela crítica nos cinemas, como atingiu diversos marcos históricos.

Um deles foi o fato de se tornar o primeiro filme de super-herói a receber não apenas uma, mas sete indicações ao Oscar®, incluindo a de Melhor Filme em 2019, levando três estatuetas para casa.





