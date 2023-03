Conheça um pouco mais sobre a nação que abriga uma cultura marcante e que será possível revisitar em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.



No dia 10 de novembro os fãs da Marvel Studios têm um encontro marcado para assistir Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção promete grandes emoções ao público.

Após a morte de T’Challa (Chadwick Boseman), a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais que querem intervir no local.

Enquanto um novo inimigo se aproxima, a Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) se unem ao grupo para ajudar a forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.

Wakanda é uma nação unificada

Escondida no continente africano, Wakanda fica em uma região sem litoral. Inicialmente, ela consistia de 18 tribos que se unificaram sob uma mesma bandeira: a de Wakanda.

Como chama quem nasce em Wakanda?

Wakanda também é rica no poderoso vibranium

Além do Pantera Negra, Wakanda também é protegida pelas Dora Milaje

O Pantera Negra é o líder político e religioso da nação, e tem o dever de protegê-la. Para isso, ele conta com a ajuda das Dora Milaje – que também protegem o Pantera Negra.

A tecnologia é avançada em Wakanda

Por ter boa defesa e fronteiras naturais, Wakanda passou despercebida de boa parte do mundo. Com isso, ela pôde investir não apenas em uma língua e uma economia próprias, mas também em seu sistema de ensino.

