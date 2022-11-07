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As 5 curiosidades sobre Wakanda, o país do Pantera Negra

7 de novembro de 2022
7 de novembro de 2022

Conheça um pouco mais sobre a nação que abriga uma cultura marcante e que será possível revisitar em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.


No dia 10 de novembro os fãs da Marvel Studios têm um encontro marcado para assistir Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção promete grandes emoções ao público.

Após a morte de T’Challa (Chadwick Boseman), a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais que querem intervir no local. 

Enquanto um novo inimigo se aproxima, a Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) se unem ao grupo para ajudar a forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.

E o que você sabe sobre Wakanda? Veja a seguir algumas curiosidades sobre essa nação. 


Wakanda


Wakanda é uma nação unificada

Escondida no continente africano, Wakanda fica em uma região sem litoral. Inicialmente, ela consistia de 18 tribos que se unificaram sob uma mesma bandeira: a de Wakanda. 

Ela é parcialmente cercada por montanhas e faz fronteira com Nyanza (Lago Vitória). 


Como chama quem nasce em Wakanda?

Aqueles que nascem em Wakanda são denominados wakandanos


Wakanda também é rica no poderoso vibranium

Uma das principais características de Wakanda é a presença de vibranium – um poderoso elemento natural. Após um meteorito feito do material cair nas fronteiras dessa nação, Wakanda desenvolveu grandes jazidas de vibranium


Dora Milaje Wakanda


Além do Pantera Negra, Wakanda também é protegida pelas Dora Milaje

O Pantera Negra é o líder político e religioso da nação, e tem o dever de protegê-la. Para isso, ele conta com a ajuda das Dora Milaje – que também protegem o Pantera Negra.

As Dora Milaje são formadas pelas melhores e mais brilhantes guerreiras que os diferentes clãs de Wakanda podem ter. O Pantera ainda conta com a ajuda das Cães de Guerra, uma espécie de força policial secreta da nação. 


A tecnologia é avançada em Wakanda

Por ter boa defesa e fronteiras naturais, Wakanda passou despercebida de boa parte do mundo. Com isso, ela pôde investir não apenas em uma língua e uma economia próprias, mas também em seu sistema de ensino.

A nação possui universidades gratuitas e, o conhecimento aliado à disponibilidade do vibranium, fez com que Wakanda entrasse em um caminho tecnológico ímpar, muito mais evoluído que o resto do mundo.


Wakanda


Retorne a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online – ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição. 

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