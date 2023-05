As 5 dicas para fazer uma festa temática de Star Wars Day 

Seguindo estas sugestões, sua festa de Star Wars Day será um sucesso!



Hoje, dia 4 de maio, é comemorado o Star Wars Day – ou Dia de Star Wars, em português.

A escolha da data não é por acaso. Ela se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão Jedi “May the Force be with you” (“Que a Força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

Nesse dia, fãs de Star Wars do mundo inteiro fazem homenagens à franquia e a seus personagens inesquecíveis.

Você já pensou em entrar no clima de comemoração e também celebrar o dia com os seus amigos?

Confira cinco dicas para organizar uma festa temática de Star Wars Day:

1. Comece pela decoração de Star Wars



A primeira coisa é pensar na decoração. Por ser um dia temático, nada mais justo do que um cenário que remeta a Star Wars.

Mas, calma, não precisa fazer a super-produção de um cenário grandioso. Se você ou algum amigo tem pôsteres, action figures, bonecos, sabres de luz ou brinquedos de Star Wars, use-os para adornar o ambiente e coloque-os à vista dos seus convidados (na sala de estar, por exemplo).

2. Fantasias, roupas e até pratos especiais de Star Wars vão fazer da sua festa algo inesquecível



Darth Vader, Chewbacca, Mestre Yoda, Leia, Luke… Personagens marcantes para você se inspirar não faltam!

Escolha o seu favorito e vá caracterizado como ele para a festa de Star Wars Day – se você tiver alguma camiseta de Star Wars, também está valendo.

Para quem gosta de cozinhar, vale a pena ir além da fantasia e dar uma olhada nas receitas especiais de Star Wars disponíveis na internet, como o cupcake de Stormtrooper.

3.A data também pede uma playlist com a trilha clássica de Star Wars



Muitas pessoas, quando se reúnem, têm o costume de deixar uma playlist tocando como música ambiente.

Você já sabe quais músicas escolher! A trilha sonora que o compositor John Williams fez para a primeira trilogia de Star Wars é um clássico inigualável. A “Marcha Imperial” não pode faltar na sua seleção musical!

4. Celebre o Star Wars Day vendo… Um filme ou série de Star Wars!



Como se trata de uma franquia extensa, é praticamente impossível que você e seus amigos consigam assistir a todos os filmes de uma vez só.

Por isso, escolha um dos filmes ou uma das séries do universo Star Wars para ver com os amigos. Dica: o Disney+ é o serviço de streaming perfeito para isso, com todos os títulos da franquia à sua disposição.

5. Compartilhe os melhores momentos da festa do Star Wars Day nas redes sociais



Use e abuse dos stories, gifs, figurinhas e filtros para mostrar como você está comemorando o Star Wars Day e declare o seu carinho por uma das franquias de maior sucesso da cultura pop.

Feliz Star Wars Day! Que a Força esteja com você!