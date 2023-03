As 5 estreias do Disney+ em março que você não pode perder

Uma das estreias mais aguardadas de março no Disney+ é a nova temporada de The Mandalorian, com Pedro Pascal.



O mês de março vai começar e o que não faltam são novidades e estreias no catálogo do Disney+.

De histórias do universo Star Wars a documentários, o mês chega com atrações que vão agradar todos os tipos de público. Por isso, confira as 5 estreias de março que você não pode perder.









Novos episódios de The Bad Batch





Os episódios 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da segunda temporada de The Bad Batch chegam ao serviço de streaming entre os dias 1º e 29 de março (uma estreia a cada quarta-feira).

A exceção é o dia 29, que terá a estreia simultânea de dois episódios.

Nessa segunda temporada, meses se passaram desde os eventos em Kamino e o grupo conhecido como "Mal Feitos" continua a navegar em sua jornada pelo Império após a queda da República.

Inimigos novos, missões emocionantes e personagens carismáticos te esperam em The Bad Batch, série animada do universo Star Wars.









Terceira temporada de The Mandalorian





A terceira temporada de The Mandalorian, também ambientada no universo Star Wars, estreia no dia 1º de março. Cada quarta-feira do mês (até dia 29), será lançado um episódio novo.

O talentoso Pedro Pascal retorna como Din Djarin, um mandaloriano solitário que atravessa a galáxia com o pequeno Grogu.

Nessa nova temporada os personagens irão para Mandalore, o planeta natal do protagonista, onde acontecimentos imprevisíveis os esperam.









Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre





Nesta série documental de três episódios, você irá conhecer o processo de produção das músicas de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, filme indicado a cinco prêmios Oscar®.

O diretor Ryan Coogler, os atores Letitia Wright e Tenoch Huerta e o compositor Ludwig Göransson participam de Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre.

A estreia será no dia 29 de março, exclusivamente no Disney+.









Bono & The Edge: A Sort of Homecoming





O famoso apresentador Dave Letterman viaja a Dublin, capital da Irlanda, para conhecer a importância da cidade na trajetória de Bono e The Edge, membros da banda U2.

Trata-se de um especial musical em formato de documentário que também traz um show do famoso grupo.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming tem estreia confirmada para 17 de março no Disney+.









A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio





Preparado para uma nova série animada da Marvel? Em A Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, Lunella (voz de Diamond White) é uma garota super inteligente de apenas 13 anos que, acidentalmente, traz um tiranossauro rex do passado direto para Manhattan, nos Estados Unidos.

Com o seu novo e inusitado amigo, Lunella precisa proteger o bairro de vilões terríveis. A primeira temporada estará disponível no Disney+ no dia 15 de março.