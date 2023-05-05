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As 5 semelhanças entre Star Wars e Guardiões da Galáxia

5 de maio de 2023
5 de maio de 2023

Mesmo pertencendo a universos diferentes, a franquia da Marvel Studios e a da Lucasfilm guardam muitas coisas em comum.


O último dia 4 de maio foi bastante especial: primeiro por ser o dia da estreia de Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas. E também por ser o Star Wars Day (Dia de Star Wars), também conhecido como May the 4th.

Tanto a saga Guardiões da Galáxia, da Marvel Studios, como Star Wars, da Lucasfilm, são franquias de sucesso que possuem fãs em todo o mundo. Mas as semelhanças vão mais além.

Confira, a seguir, o que mais essas duas emocionantes sagas têm em comum:


Star Wars e Guardiões da Galáxia se passam no espaço


A primeira semelhança é bem óbvia: as duas tramas são espaciais. E isso os próprios títulos já denunciam. Star Wars se passa “em uma galáxia muito, muito distante” e percorre planetas como Tatooine, Alderaan, Coruscant, Naboo e vários outros.

Guardiões da Galáxia, por sua vez, também ocorre no espaço, passeando por diversos planetas, entre eles a própria Terra


Star Wars tem um personagem que fala diferente, e Guardiões da Galáxia também!


Em 1977, quando Star Wars: Uma Nova Esperança foi lançado, um personagem bastante singular chamou a atenção. Era Chewbacca (vivido por Peter Mayhew), um Wookie que se comunicava por sons – e aparentemente apenas Han Solo (Harrison Ford) compreendia.

Isso também ocorre em Guardiões da Galáxia com Groot (voz de Vin Diesel), o Flora colossus que se comunica basicamente com uma frase: “Eu sou Groot”, e que, a princípio, somente Rocket (voz de Bradley Cooper) entende o que ele quer dizer. 


As duas franquias têm grandes vilões e um antagonista supremo


Star Wars tem Darth Vader (voz de James Earl Jones) como um de seus grandes vilões. E, claro, Palpatine (Ian McDiarmid) e a dominação imperial como os males supremos a serem enfrentados. 

Por sua vez, Guardiões da Galáxia teve o titã Thanos e seu distorcido senso de equilíbrio como grande mal a ser superado. Mas também teve super-vilões a serem derrubados, como Ronan (Lee Pace) e Ego (Kurt Russell).

Tanto Star Wars quanto Guardiões da Galáxia têm líderes destacados


As duas franquias contam com uma equipe que trabalha em conjunto para atingir um objetivo: salvar a galáxia. Porém, ambos os times têm um líder que se destaca.

Em Guardiões da Galáxia, esse líder é PeterQuill/Star-Lord (Chris Pratt) enquanto que, em Star Wars, ele é Luke Skywalker (Mark Hamill). 


Star Wars e Guardiões da Galáxia estão no Disney+


O Disney+ é a casa da Marvel e da Lucasfilm no streaming

No serviço de assinatura, estão disponíveis todos os filmes, séries, animações e especiais da franquia Star Wars, assim como os dois primeiros filmes de Guardiões da Galáxia e todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). 

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