Novidades Disney+ As 5 séries e filmes do Disney+ com mulheres protagonistas

Confira alguns títulos recentes incríveis do streaming que são protagonizados por mulheres absolutamente marcantes!

Seja na frente das câmeras ou nos bastidores, o Disney+ tem em seu catálogo uma grande quantidade de séries e filmes protagonizados por mulheres literalmente incríveis! São histórias engraçadas, dramáticas, inspiradoras, românticas, de ficção científica e, até mesmo, de super-heróis em que elas estão em evidência. As opções são variadas e tem títulos para todos os gostos. E essas personagens têm muito o que contar! A seguir, conheça cinco séries e filmes com mulheres protagonistas para assistir no Disney+.





1. Ms. Marvel mostra que nem gênero e nem religião definem uma super-heroína!



Lançada em 2022, a série da Marvel Studios apresenta a personagem Kamala Khan (Iman Vellani), uma adolescente que vive em Jersey City, New Jersey. Em Ms. Marvel, ela é fã de quadrinhos de super-heróis, principalmente, da Capitã Marvel. No entanto, Kamala sente que não se encaixa bem na escola ou na família. Mas tudo muda quando ela encontra um antigo bracelete que lhe dá habilidades incríveis. Assim começa a história dessa super-heroína de raízes muçulmanas que conquistou fãs do mundo inteiro!





2. Red: Crescer é uma Fera mostra a força da amizade e do amor entre mãe e filha!



Na animação Red: Crescer é uma Fera, o público conhece Mei Lee, uma adolescente que é como qualquer outra garota de sua idade – ou ao menos, queria ser. Ela é filha de Ming Lee, uma mãe superprotetora a quem está sempre querendo agradar. No entanto, uma noite ela se transforma em um imenso Panda Vermelho e descobre que, para não ficar presa no corpo do animal para sempre, precisa controlar suas emoções: algo nada fácil para uma menina de 13 anos! Contudo, ela vai ter o apoio das amigas para passar por essa fase e fazer descobertas surpreendentes sobre a própria mãe, enquanto Ming Lee aprende com a filha a relaxar e se preocupar menos.





3. Mulher-Hulk: Defensora de Heróis vem para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser



Uma nova personagem entrou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2022: Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada que além de ser brilhante, inteligente e bem-humorada também tem a capacidade de se transformar em uma gigante verde como o Hulk – aliás, ela é prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), o Incrível Hulk. Nesta memorável série da Marvel, Jen usa todas as suas habilidades para combater vilões, defender clientes no tribunal e ainda sobra tempo para quebrar a quarta parede e questionar a misoginia.





4. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre prova que mulheres sabem se defender muito bem



Grande sucesso dos cinemas de 2022, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre mostra que mulheres podem muito bem se defender: de forma diplomática, como Rainha Ramonda (vivida pela indicada ao Oscar® 2023, Angela Bassett), ou partindo para a luta como a princesa Shuri (Letitia Wright). E o melhor: para defender Wakanda de novos e antigos inimigos, elas tinham o apoio de outras mulheres tão guerreiras, fortes e inteligentes como elas!





5. Mila no Multiverso reflete a inteligência e a determinação de uma jovem



Na nova série brasileira original do Disney+, Mila (Laura Luz) é uma jovem de 16 anos que está à procura de sua mãe, a cientista Elis (Malu Mader). A busca a leva a viajar pelo Multiverso, onde ela faz vários amigos em diferentes realidades. Ela também encontra alguns inimigos pelo caminho, um grupo misterioso que quer acabar com todos os universos – exceto o deles. Começa assim a aventura de uma vida protagonizada por essas duas mulheres destemidas – mãe e filha!