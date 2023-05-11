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As 5 séries e filmes para assistir antes de Muppets e o Caos Elétrico

11 de maio de 2023
11 de maio de 2023

O grupo de marionetes está de volta em uma divertida e eletrizante comédia musical!


A banda Desordem Elétrica já está arrebentando tudo em Muppets e o Caos Elétrico, nova série musical de comédia do Disney+

A produção acompanha o grupo formado pelo Dr. Dentuço nos vocais e teclado, Animal na bateria, Floyd Pepper nos vocais e baixo, Janice nos vocais e guitarra principal, Zoot no saxofone e Lips no trompete.

 Juntos, eles embarcam em uma jornada épica e repleta de música para gravar seu primeiro álbum de estúdio. 

Com a ajuda da jovem executiva musical Nora Singh, a banda da velha guarda dos Muppets fica cara a cara com o cenário musical de hoje, enquanto buscam conquistar um disco de platina.

E por falar em “velha guarda dos Muppets”, relembre a seguir alguns grandes sucessos dessa trupe para lá de animada:

Os Muppets


Os Muppets


Lançado em 2011, Os Muppets conta com Jason Segel, Amy Adams (de Encantada) e Chris Cooper, que se juntam às marionetes favoritas de todos e a um elenco de estrelas em uma comédia para toda a família. 

Walter (Peter Linz) é o maior fã dos Muppets em todo o mundo. De férias em Los Angeles, ele, juntamente com seu irmão Gary (Segel) e sua amiga Mary (Adams) descobrem o plano de um ganancioso homem para destruir o teatro Muppet

Agora, o trio precisa reunir Kermit, Miss Piggy, Fozzie e seus amigos para o maior programa de arrecadação Muppet de todos os tempos e, assim, salvar o icônico teatro. 

Muppets Procurados e Amados


Muppets 2 – Procurados e Amados


O grupo está reunido novamente em um filme recheado de músicas irresistíveis, diversão para toda a família e a participação de Ricky Gervais, Ty Burrell e Tina Fey.

Muppets 2 – Procurados e Amados, de 2014, leva toda a turma dos Muppets em uma turnê mundial, lotando teatros pela Europa e passando por cidades como Berlim, Madri e Londres

A confusão, no entanto, segue os Muppets mesmo no exterior. O grupo se vê envolvido em uma trama criminosa internacional, chefiada por Constantine, o Criminoso Número Um do Mundo – que também é sósia de Kermit, o sapo.

Os Muppets


Os Muppets


Lançada em 2015, Os Muppets surpreende com seu formato estilo documentário. A produção acompanha a vida pessoal e o relacionamento dos Muppets, tanto em casa quanto no trabalho. 

Romances, separações, conquistas, decepções, desejos e vontades: tudo é revelado diante das câmeras em uma série dos Muppets mais adulta, para "crianças" de todas as idades.

Muppets Agora


Agora Muppets


Em Agora Muppets, de 2020, os amados personagens fazem diversos vídeos para sua série novinha em folha para streaming. De Miss Piggy como uma guru de estilo de vida, passando pelos desafios culinários do Chef Sueco, são muitas as atrações comandadas pelo grupo.

Os Muppets entrevistam celebridades; Pepe, o Rei Camarão, apresenta um game show imprevisível (e feito no improviso) e muito mais. Cabe a Scooter, então, subir todos os vídeos a tempo. O problema é que, como o nome sugere, o prazo para isso é AGORA!

Muppets e o Caos Elétrico


Assista a Muppets e o Caos Elétrico no Disney+


Acompanhe as incríveis e sonoras aventuras da banda Desordem Elétrica em Muppets e o Caos Elétrico. Todos os episódios da série musical de comédia já estão disponíveis no Disney+!

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