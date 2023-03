As 5 séries originais do Disney+ para ver no final de semana

Conheça produções realizadas exclusivamente pelo serviço de streaming para o público e toda a família.



O Disney+ é o destino perfeito para quem busca histórias inovadoras. O catálogo do serviço de streaming possui dezenas de séries originais, criadas e pensadas para toda a família.

Os gêneros disponíveis são os mais variados, de musical infantil a aventuras em outras galáxias. Provenientes do Brasil, até o momento, foram lançados dois seriados originais.

Conheça abaixo 5 séries originais que podem ser conferidas exclusivamente no Disney+:





Série original do Disney+: High School Musical: O Musical: A Série









Com três temporadas disponíveis no Disney+, High School Musical: O Musical: A Série é ambientada no East High, escola em que se passa a trama da franquia de filmes de sucesso. Em cada fase, os estudantes têm diferentes preocupações – desde o musical de inverno ao acampamento de férias.

A série já foi premiada com o Kids Choice®. Criada e produzida por Tim Federle (também realizador de Apresentando, Nate), a produção conta com Olivia Rodrigo no elenco.





Série original do Disney+: Monstros no Trabalho









Monstros S.A. segue no coração dos fãs e uma boa forma de matar as saudades de Sulley e Mike Wazowski é Monstros no Trabalho, série de animação disponível no serviço de streaming.

Agora, o foco é a história de Tylor, um monstro que chega à Monstros S.A. para o trabalho dos seus sonhos. A diferença é que ele não precisará ser assustador, e sim fazer os outros rirem.





Série original do Disney+: Tudo Igual… SQN









Série original realizada no Brasil, Tudo Igual… SQN é ambientada no Rio de Janeiro. Os 10 episódios acompanham Carol (Gabriella Saraivah), uma adolescente que está lidando com todas as mudanças dessa fase da vida.



Baseada no livro infanto-juvenil “Na Porta ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo, a produção fala sobre as dificuldades de relacionamento com os pais: a mãe de Carol, Beth (Miá Melo), decide se casar com outro homem, que passa a morar com elas.





Série original do Disney+: Star Wars: The Bad Batch









Os fãs da franquia Star Wars sempre tiveram dúvidas sobre exatamente como o Império conseguiu assumir o controle da galáxia entre os acontecimentos de A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança.

Essa questão é respondida por Star Wars: The Bad Batch, em que os Malfeitos precisam encontrar seu caminho na galáxia. Uma nova temporada estreia em janeiro de 2023 no serviço de streaming





Série original do Disney+: O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu









O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu foi criada e dirigida por Miguel Falabella e acompanha um grupo de jovens que corre atrás do sonho de fazer carreira no teatro musical.

Na trama, Renato (interpretado pelo próprio Falabella) seleciona os atores iniciantes que tentam ingressar em uma importante companhia de teatro de São Paulo.