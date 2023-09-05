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NOVIDADES DISNEY+

As 6 animações no Disney+ para quem é fã de corrida

5 de setembro de 2023
5 de setembro de 2023

Pegue carona com Mickey e outros personagens divertidos em corridas inesquecíveis.


Muitas pessoas são apaixonadas por corridas e, no Disney+, a diversão acelera em alta velocidade com animações imperdíveis.

E não são só carros que correm muito! Até mesmo bicicletas e aviões têm seu espaço garantido nas histórias sobre corridas.

Confira, abaixo, uma seleção de seis animações (sendo cinco filmes e uma série) para curtir com toda a família.


Os fãs de corrida não podem perder estas 6 animações no Disney+


1. Carros (2006): um clássico obrigatório em qualquer lista de animações sobre corridas! O Relâmpago McQueen é um carro destinado ao sucesso. Mas, quando se perde na estrada, o protagonista faz novos amigos e percebe que há coisas mais importantes na vida do que troféus e fama.


2. Carros 2 (2011): na sequência da animação de 2006, Relâmpago McQueen e seu melhor amigo Mate vão competir no Grande Prêmio Mundial. Eles encontram uma estrada cheia de surpresas hilárias, especialmente quando Mate se envolve em uma aventura de espionagem internacional. 


3. Carros 3 (2017): a franquia Carros ganhou também um terceiro filme. Nele, Relâmpago McQueen precisará da ajuda de uma jovem treinadora determinada para voltar com tudo às corridas. Com um plano para vencer, eles encaram o maior desafio de suas vidas. 


4. Aviões (2013): Dusty é um avião pulverizador agrícola com sonhos grandes, mas dois problemas enormes – ele não foi feito exatamente para competir e tem medo de altura. Com o apoio de seus amigos, Dusty encontra inspiração para alçar voo e tornar-se mais do que foi construído para ser.

5.Mickey – Aventuras Sobre Rodas (2017-2018): a série de animação traz Mickey, Donald, Pateta, Minnie e Margarida administrando uma oficina onde se preparam para competir em corridas pelo mundo inteiro. Prepare-se, acelere e arranque em direção às novas aventuras do Mickey e dos seus amigos!

6. Bikes (2019): Speedy é uma mountain bike que entrega correspondência e que sonha em ser uma bicicleta de corrida. Mas a sua fantástica vida muda no dia em que um artefato do qual nunca ouviu falar chega à cidade: o motor de combustão a gasolina. Nessa divertida aventura, Speedy e seus amigos terão que participar de uma emocionante corrida de bicicletas que decidirá o futuro da cidade.
 

Divirta-se com as animações no Disney+


Os títulos acima são apenas uma amostra da diversão que te espera no Disney+. Acesse e aproveite o catálogo!

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