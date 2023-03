As 6 frases de O Rei Leão que ficarão para sempre na sua memória

O clássico filme da Disney marcou toda uma geração de crianças (e adultos) e é um dos preferidos do público.

Existem muitos filmes de animação da Disney que se tornaram clássicos do cinema mundial. E sem dúvidas, O Rei Leão, produção lançada em 1994, disponível no Disney+, é um deles.

O filme acompanha a história de Simba, um filhote de leão que mal pode esperar para ser rei. Enganado por seu ambicioso tio Scar, Simba adota um estilo de vida despreocupado ao lado de seus amigos, Timão e Pumba, e esquece suas responsabilidades reais.

Mas o destino chama e Simba deve decidir quando é hora de retornar às terras do Reino e reivindicar seu lugar no "Ciclo da Vida".

O filme marcou toda uma geração de crianças e, até hoje, continua sendo um dos preferidos do público.Por isso, que tal relembrar algumas frases de O Rei Leão que ficaram para sempre na sua memória?





O Rei Leão: relembre 6 frases memoráveis





1. “Perigo? Ah, sempre fui muito corajoso…Eu rio na cara do perigo!” – diz Simba no cemitério dos elefantes.

2. “Olhe para as estrelas, os grandes reis do passado estão nos observando no céu. Quando você se sentir sozinho, lembre-se de que os reis sempre estarão lá para guiá-lo, e eu também." – Mufasa fala ao seu filho, Simba.

3. “Você tem que deixar o passado para trás. Sempre que o mundo virar as costas para você, o que você deve fazer é virar as costas para o mundo” – Timão para Simba.

4. “O tempo de um rei governar, nasce e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr no meu reinado e nascerá no seu como o novo rei” – Mufasa para Simba.

5. “Simba, você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você, você é mais do que pensa que é. Você tem que ocuparse lugar no Ciclo da Vida. Lembre-se de quem você é, você é meu filho, o verdadeiro rei” – Mufasa para Simba.

6. "O que você quer que eu faça? Que eu me fantasie e dance a Hula?", Timão para Pumba.







Veja O Rei Leão online no Disney+

A famosa animação está disponível no serviço de streaming, assim como as suas sequências O Rei Leão II: O Reino de Simba (1998) e O Rei Leão 3: Hakuna Matata (2004). E ainda, a versão live-action O Rei Leão (2019).