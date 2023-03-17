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As 6 frases mais inspiradoras de Walt Disney

17 de março de 2023
17 de março de 2023

As frases ditas por Walt Disney em vida revelam muito da visão de mundo e do sucesso desse grande visionário.


Cineasta, animador, inventor, visionário, empreendedor, sonhador, alguém que acreditava no poder ilimitado da imaginação. Descrever Walt Disney em poucas palavras é sempre um desafio. 

Mais do que criar a Disney, dar vida a inúmeros personagens e mudar os rumos do mundo do entretenimento, Walt deixa uma bonita história para as novas gerações.

Além dos filmes, seu legado também pode ser medido pelas frases e discursos inspiradores que deu durante a vida. 

Seja falando sobre sonhos, trabalho, felicidade, sucesso ou sobre o início da sua carreira profissional, Walt tem muito a ensinar.

No marco do aniversário de 100 anos da Disney, confira seis frases inspiradoras ditas por Walt, segundo o The Official Disney Fan Club.

1) “Os melhores momentos da vida não estão relacionados a conquistas pessoais, mas, sim, àquilo que fazemos para as pessoas que amamos e estimamos – e de quem precisamos ter o respeito.

2) “Encontre uma boa ideia e agarre-a. Siga-a e trabalhe até que esteja pronta e feita do jeito certo.”

3) “As pessoas me questionam se eu sei o segredo do sucesso e se poderia contar aos outros como fazer sonhos se tornarem realidade. A minha resposta é: você faz isso trabalhando.

4) “A fantasia, quando é realmente convincente, nunca fica ultrapassada, pela simples razão de que ela representa uma viagem a um dimensão que está além do alcance do tempo.

5) “Sou muito curioso em saber como as coisas funcionam. Sempre gostei de trabalhar com as mãos. Meu pai foi um carpinteiro. Eu fui aprendiz da minha própria oficina mecânica e aprendi o ofício.

6) “Não há segredo na nossa abordagem. Nós seguimos indo em frente – abrindo portas e fazendo coisas novas – porque somos curiosos. A curiosidade continua levando-nos a novos caminhos. Estamos sempre explorando e experimentando.

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