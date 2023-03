As 7 animações do Disney+ para quem curtiu as aventuras de Mundo Estranho no cinema

Confira a seleção dos melhores longas de animação da Disney que também falam sobre família, diversidade e coragem. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Chegou aos cinemas de todo o Brasil neste mês mais uma produção original do Walt Disney Animation Studios, Mundo Estranho. O filme, que traz Jake Gyllenhaal fazendo a voz do protagonista Searcher Clade, conta a história de uma lendária família de exploradores que tenta navegar por uma terra misteriosa e desconhecida.

Dirigido por Don Hall e produzido por Roy Conli, cineastas por trás do longa-metragem de animação vencedor do Oscar® de 2014 Operação Big Hero, o novo filme é uma fábula sobre família, respeito à diversidade e com muita aventura, claro.

Raya e o Último Dragão

Raya e o Último Dragão (2021) foi escrito por Qui Nguyen, que também assina o roteiro de Mundo Estranho. Os dois filmes também compartilham o mesmo diretor, Don Hall, que já trabalhou em vários outros grandes longas da Disney.

A animação mostra como o reino encantado Kumandra é dividido em cinco regiões, e cada povo venera os dragões mágicos presentes no reino. No entanto, as criaturas mágicas entraram em extinção misteriosamente e, agora, o reino está ameaçado por uma força maligna e obscura.

Atlantis: O Reino Perdido

A animação em 2D de 2001, Atlantis: O Reino Perdido, assim como Mundo Estranho, conta a história de uma busca por reinos e mundos escondidos repleta de ação, aventura e ficção científica.

Ambientada em 1914, a trama apresenta o jovem linguista órfão chamado Milo Thatch, que estuda milhares de livros para tentar desvendar o segredo da destruição de Atlântida – a mítica cidade submarina perdida.

Zootopia

Em uma seleção de animações divertidas e cheias de aventura, Zootopia (2016) não pode ficar de fora. A cidade de Zootopia é uma moderna metrópole onde todos os animais vivem pacificamente uns com os outros.

No longa, o público logo conhece Judy Hopps, a primeira policial coelhinha da cidade. Quando animais predadores desaparecem, Judy assume o caso determinada a provar seu valor. Em parceria com uma raposa esperta, Nick Wilde, Judy deve juntar todas as pistas sobre o desaparecimento para descobrir quem está por trás de tudo.

Encanto

Encanto (2021) já se tornou uma das animações mais famosas da Disney. O filme foi o ganhador do Oscar® da categoria em 2022, e conta a mágica aventura dos Madrigal, uma família colombiana obrigada a fugir de sua cidade de origem e encontrar um novo lar.

Em sua fuga, eles encontram a cidade de Encanto, onde são protegidos pela chama de uma vela mágica. À medida que crescem, as crianças da família descobrem que têm poderes diferentes.

Viva: a Vida é Uma Festa

Viva: a Vida é Uma Festa é um filme de 2017 que encantou diferentes gerações ao redor do mundo e até hoje é um dos longas de animação mais emocionantes já feitos.

Nele, conhecemos o jovem mexicano Miguel, que simplesmente adora música. Mas sua família tem uma regra misteriosa que proíbe qualquer um dos membros a tocar qualquer tipo de instrumento.

A proibição remonta a muitas gerações, mas Miguel sonha em se tornar um músico talentoso, assim como seu ídolo, o maior guitarrista de todos os tempos, o falecido Ernesto de la Cruz.

Planeta do Tesouro

Planeta do Tesouro é uma animação de 2002 adaptada da clássica história Ilha do Tesouro. Nele acompanhamos como um jovem se lança em uma aventura ao desconhecido tentando se provar.

O jovem preguiçoso Jim Hawkins está sempre ansioso por aventura, mas está preso trabalhando como ajudante de garçom no restaurante de sua mãe. Sua vida tem uma reviravolta quando um velho pirata lhe dá um antigo mapa do tesouro que o leva ao lendário Planeta do Tesouro.

A lenda diz que o planeta guarda o saque deixado pelo temido Capitão Flint. Financiado por seu amigo Dr. Doppler, Jim parte em uma aventura para procurar o Planeta do Tesouro a bordo de uma enorme nave espacial.

Lá, ele conhece uma série de personagens incomuns, como a feroz Capitã Amélia, um Morph peculiar que muda de forma, além de fazer amizade com o cozinheiro do navio, John Silver.