As 7 frases marcantes do Homem de Ferro no UCM

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) começou em 2008 com o lançamento do filme Homem de Ferro – disponível no Disney+. Com Robert Downey Jr. como Tony Stark, o longa deu início a uma lendária saga que ainda hoje leva fãs aos cinemas em todo o mundo.

Passaram-se 15 anos desde então; os super-heróis mais fortes do planeta se uniram como os Vingadores e muitas aventuras e vilões foram combatidos. E, em meio a tudo isso, várias cenas e falas de Tony Stark entraram para a História da franquia.

As falas marcantes do Homem de Ferro no UCM



De Homem de Ferro, de 2008, a Vingadores: Ultimato, de 2019, Tony Stark teve lá seus momentos inesquecíveis, acompanhados de frases marcantes como:

1. "A verdade é... Eu sou o Homem de Ferro": ao final do primeiro filme do UCM, Tony Stark, durante uma coletiva de imprensa, vai contra todos os conselhos de seu assessor e revela a sua identidade.

2. “Eu já disse, não quero me juntar à sua boy band super secreta!”: em Homem de Ferro 2, de 2010, ele rejeita a ideia de se unir à iniciativa criada por Nick Fury (Samuel L. Jackson), a qual, mais pra frente, se tornaria os Vingadores.

3. "Os Vingadores. É assim que nos chamamos; somos como uma equipe. Coisa do tipo 'os super-heróis mais poderosos da Terra'”: já em 2012, Tony Stark aparece bem satisfeito em fazer parte do grupo no filme Os Vingadores

4. "Eu acho que minha armadura nunca foi uma distração ou um hobby. Foi um casulo. E agora, eu sou um homem mudado. Podem tirar minha casa, todos os meus truques e brinquedos, mas uma coisa não podem tirar: eu sou o Homem de Ferro!": frase dita em Homem de Ferro 3, de 2013, filme no qual Tony Stark entrega esse emocionante discurso no final.

5. “Na verdade, ele é o chefe [diz referindo-se ao Capitão América]. Eu apenas pago por tudo e desenho tudo, e faço todos parecerem mais legais”: frase dita em Vingadores: A Era de Ultron, de 2015, quando Tony Stark deixa claro, de forma irônica, qual é o seu papel no grupo.

7. “Eu te amo mil milhões”: foi preciso apenas essas poucas palavras no final de Vingadores: Ultimato, de 2019, para fazer muita gente chorar nos cinemas, com a declaração de amor de Tony Stark para sua filha e esposa.

Curiosamente, na versão original em inglês, a frase dita por Stark é “I love you 3.000”. Na versão dublada, entretanto, a tradução foi ajustada para que fizesse mais sentido e se encaixasse melhor no fluxo da dublagem.





Veja todos os filmes do Homem de Ferro no Disney+



Acompanhe todas as grandes produções que contaram com a participação de Tony Stark no Disney+!