As 7 melhores frases de Star Wars

Para celebrar o Dia de Star Wars, relembre 7 citações inspiradoras que a saga deixou aos fãs.

Neste 4 de maio é comemorado o Dia de Star Wars. Então, para homenagear a data, confira abaixo 7 frases famosas ditas por Yoda, Luke e até mesmo Darth Vader. São citações que convidam à reflexão e sabedoria. Você pode encontrar todos os filmes disponíveis no Disney+.

Confira abaixo a nossa lista e escolha: qual é a sua favorita?





1.“Que a Força esteja com você!”

“Que a Força esteja com você” é usada para desejar sorte a alguém, e também para que o poder da Força esteja do lado daqueles que se desviaram do caminho.

O Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) usou uma variação desta frase ao dizer para Luke Skywalker (Mark Hamill): "A Força estará com você. Sempre", em Star Wars, Episódio IV: Uma Nova Esperança.







2. “Seus olhos podem te enganar, não confie neles.”

Esta é uma famosa frase dita por Obi-Wan para Luke em Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança no início de seu treinamento como jedi.



3. “A capacidade de falar não torna você inteligente.”

A citação acima é uma famosa frase que Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), mestre de Obi-Wan (Ewan McGregor), disse para Jar Jar Binks (Ahmed Best) em Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma.









4. “Sua falta de fé é irritante.”

As palavras foram proferidas por ninguém menos do que o vilão Darth Vader (David Prouse) em Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança.





5. “Não. Não tente. Faça ou não faça, mas não tente.”

Uma das mais inspiradoras frases da saga foi dita por Mestre Yoda para Luke Skywalker em Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca.







6. “Sem dúvidas, maravilhosa a mente de uma criança é.”

O mestre Jedi verdinho e queridinho do público também é o responsável por esta citação. Aqui ele se refere à resposta de um pequeno Padawan em Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones.





7. “Seu foco determina sua realidade.”

Essas sábias palavras foram ditas por Qui-Gon Jin a Anakin (Jake Lloyd) quando este deixa Coruscant para ir à Naboo em Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma.