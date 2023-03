As 7 melhores frases do Capitão América

Ao longo de suas aparições nas produções da Marvel Studios, Steve Rogers inspirou o público com suas palavras sempre assertivas. Qual é a frase mais marcante deste super-herói?

O Capitão América (Chris Evans) é um super-herói que sempre motivou a todos com frases memoráveis desde a época da 2ª Guerra Mundial, até se tornar um membro fundador dos Vingadores.

Entre suas características mais importantes está a perseverança diante das adversidades e isso fica claro em cada uma de suas aparições no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), disponíveis no Disney+.

Por isso mesmo, inspire-se a seguir nas falas mais icônicas ditas por este personagem:







As melhores frases do Capitão América





1."O preço da liberdade é alto. Sempre foi. E é um preço que eu estou disposto a pagar. Se eu for o único, que seja. Mas aposto que haverá mais", diz Capitão América em Capitão América Soldado Invernal.

2."Cinco anos atrás, nós perdemos. Todos nós. Perdemos amigos, perdemos família, perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta", diz Capitão América em Vingadores: Ultimato por conta do plano de passado e recuperar as Joias do Infinito para reviver o Universo.

3."Vingadores, unidos!", conclama o Capitão América no final de Vingadores: Ultimato. A frase épica e encorajadora ficou guardada na memória dos fãs da Marvel Studios.

4.Em uma troca de socos com outro homem, que era um vigarista, durante uma sequência de cenas do filme Capitão América: O Primeiro Vingador, Steve Rogers responde: "Eu posso fazer isso o dia todo". A frase, que marcou o início da presença do Capitão América, se repete ao longo dos filmes da UCM.

5.“Estou por conta própria desde os 18 anos. Nunca me encaixei em nenhum lugar, nem no exército. Acho que minha crença está nas pessoas. Indivíduos. E fico feliz em dizer que, na maior parte das vezes, não me decepcionaram. Por isso, não posso decepcioná-los”, diz o Capitão América para Tony Stark em Capitão América: Guerra Civil.

6."Temos o mundo aqui e é a nossa vez. Temos que fazer algo de bom com ele. Caso contrário, teria sido melhor matar todos nós", diz o Capitão América em Vingadores: Ultimato.

7."Se você precisar de mim, estarei lá", é a frase dita pelo Capitão América na cena final de Capitão América: Guerra Civil.