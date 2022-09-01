Cancel
Novidades Marvel

As 7 melhores frases do Capitão América

1 de setembro de 2022
1 de setembro de 2022

Ao longo de suas aparições nas produções da Marvel Studios, Steve Rogers inspirou o público com suas palavras sempre assertivas. Qual é a frase mais marcante deste super-herói?


O Capitão América (Chris Evans) é um super-herói que sempre motivou a todos com frases memoráveis desde a época da 2ª Guerra Mundial, até se tornar um membro fundador dos Vingadores.

Entre suas características mais importantes está a perseverança diante das adversidades e isso fica claro em cada uma de suas aparições no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), disponíveis no Disney+.

Por isso mesmo, inspire-se a seguir nas falas mais icônicas ditas por este personagem:

Capitão América


As melhores frases do Capitão América

1."O preço da liberdade é alto. Sempre foi. E é um preço que eu estou disposto a pagar. Se eu for o único, que seja. Mas aposto que haverá mais", diz Capitão América em Capitão América Soldado Invernal.

2."Cinco anos atrás, nós perdemos. Todos nós. Perdemos amigos, perdemos família, perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta", diz Capitão América em Vingadores: Ultimato por conta do plano de passado e recuperar as Joias do Infinito para reviver o Universo.

3."Vingadores, unidos!", conclama o Capitão América no final de Vingadores: Ultimato. A frase épica e encorajadora ficou guardada na memória dos fãs da Marvel Studios.

4.Em uma troca de socos com outro homem, que era um vigarista, durante uma sequência de cenas do filme Capitão América: O Primeiro Vingador, Steve Rogers responde: "Eu posso fazer isso o dia todo". A frase, que marcou o início da presença do Capitão América, se repete ao longo dos filmes da UCM.

5.“Estou por conta própria desde os 18 anos. Nunca me encaixei em nenhum lugar, nem no exército. Acho que minha crença está nas pessoas. Indivíduos. E fico feliz em dizer que, na maior parte das vezes, não me decepcionaram. Por isso, não posso decepcioná-los”, diz o Capitão América para Tony Stark em Capitão América: Guerra Civil.

6."Temos o mundo aqui e é a nossa vez. Temos que fazer algo de bom com ele. Caso contrário, teria sido melhor matar todos nós", diz o Capitão América em Vingadores: Ultimato.

7."Se você precisar de mim, estarei lá", é a frase dita pelo Capitão América na cena final de Capitão América: Guerra Civil.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set